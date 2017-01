„Şi pe jos aş veni la Constanţa!“

Maia Morgenstern:

„Și pe jos aș veni la Constanța!“

Maia Morgenstern și Tudor Aaron Istodor au urcat luni, 28 februarie, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor în spectacolul „Tangou Final”, al Teatrului Evreiesc de Stat, după o absență apreciabilă din fața publicului constănțean. O reprezentație îndelung aplaudată la final, semn că așteptarea a meritat și că Maia nu a dezamăgit. Nici nu avea cum, la palmaresul impresionant al actriței care a fost „pecetluit” de colaborarea cu Mel Gibson în „Patimile lui Cristos”. În ciuda micilor incidente, cum ar fi tusea obsesivă a unei persoane în vârstă din rândul întâi și care a fost rezolvată tot de Maia cu un Homeovox sau reflectorul spart în momentul… împușcăturii de final. O dramă cu mici accente comice, cu trimiteri la prezent și la lucruri pe care le știm despre viața actorilor și despre nivelul la care a ajuns presa. Reprezentația celor doi se bazează pe emoția și tensiunea care se creează la o întâlnire dintre un jurnalist ce intenționează să ia un interviu unei foste stele de cinema retrase în urmă cu 20 de ani tot din cauza dezvăluirilor făcute presei într-un moment de vulnerabilitate. De la început și până la finalul spectacolului, ne-am întrebat dacă „Tangou Final” este purgatoriul unei stele de cinema sau eșafodul ziariștilor? Valeria Duran, interpretată de Maia Morgenstern în stilu-i deja personal, când în ton jos, bărbătesc, când comic, dar cu lacrimi pe obraz, cade în plasa farsei ziaristului versatil pe nume Diego Goldstein (Tudor Aaron, cam teatral), care obține un interviu ce urma să stabilească veridicitatea bârfelor vehiculate despre Valeria. Descriși drept „vulturi mâncători de cadavre” sau „șleahtă de adunături” ori „scormonitori de mizerie precum gunoierii”, ziariștii sunt „oferiți” publicului de către scriitorul argentinian Mario Diament, din păcate, în lumina cu care sunt percepuți la ora actuală. „Îi promit domnului Ungureanu că voi reveni!“ Și pentru că ura cu care descrie jurnaliștii prin rolul interpretat este atât de veridică, am întrebat-o, la finalul spectacolului, pe Maia Morgenstern dacă și în realitate împărtășește aceste sentimente. A declarat că în nici un caz, pentru că este un om deschis, care nu are nimic de ascuns, iar dacă este deranjată o spune în față. În schimb, s-a declarat plăcut impresionată de audiență: „Chiar dacă e ger, chiar dacă lumea nu are bani, publicul a fost numeros la spectacol. Constănțenii constituie un public receptiv, cald, inteligent, sensibil. Am apreciat că printre zâmbete, tăcere, emoția care se instalează, spectatorii au apreciat piesa și sunt atât de recunoscătoare, fericită, împlinită, motivată că am venit la Constanța. Și pe jos aș veni la Constanța să joc. Promit că nu va fi ultima mea revenire aici”. Maia Morgenstern intenționează să aducă pe scena Casei de Cultură un alt spectacol deosebit al Teatrului Evreiesc de Stat: „Sper că i-am stârnit interesul domnului director Gheorghe Ungureanu pentru viitoare spectacole și proiecte. Voi face tot ce-mi stă în putere să mă reîntorc la publicul de la Constanța. Aș vrea să doresc, cum spune fetița mea, să venim cu spectacolul «Miss Daisy și șoferul ei». Teatrul Evreiesc a obținut drepturile pentru a juca această reprezentație despre o doamnă în vârstă de peste 70 ani și șoferul ei de culoare. Un spectacol în trei personaje, despre toleranță, intoleranță, prejudecăți și până la urmă o prietenie. E de-a râsul plânsu”.