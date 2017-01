Şi corijenţii au participat la proba A

Un bacalaureat pripit

Și corijenții au participat la proba A

Aceasta ca dovadă a faptului că sesiunea de bacalaureat 2010 a fost gândită în pripă, iar normele metodologice, făcute publice în mare grabă, pe 6 octombrie 2009, nu au luat în calcul destule variante posibile. Ieri, vicepreședintele comisiei de bacalaureat, inspector Elvira Nica, declara că s-a luat în calcul și posibilitatea ca acești corijenți care vor ob- ține totuși certificatele de competențe să reușească în semestrul II să-și ridice mediile în așa fel încât să poată promova. „În condițiile în care ei, totuși, vor rămâne repetenți, certificatele sunt perfect valabile, dar n-au dreptul, nefiind promovați, la probele scrise. Sperăm ca noua metodologie, care e posibil să apară mai repede, să reglementeze și această situație”, a concluzionat prof. Nica. De altfel, proiectul noii Legi a educației, la care se lucrează acum în ministerul de resort, se aude că prevede o singură sesiune de bacalaureat. Așadar, elevii care pică la una dintre probe vor relua tot examenul în următorul an. Ministrul Daniel Funeriu mai dorește ca evaluările naționale la terminarea clasei a IX-a, clasă care va intra în ciclul obligatoriu, să fie făcute după sisteme de punctaje din testele internaționale, iar la liceele cu renume să se intre cu examen. Tot obligatoriu se dorește a fi și ultimul an de grădiniță, respectiv anul pregătitor. Și toate acestea chiar din anul școlar 2010-2011, ceea ce înseamnă că proiectul Legii educației trebuie să ajungă săptămâna viitoare pe masa Guvernului Boc și apoi a Parlamentului. Se pare că am avut drep- tate când am afirmat că bacalaureații de anul acesta sunt cea mai norocoasă ge-nerație…