Hruşcă şi Fuego! E vremea celor mai aşteptate evenimente pe scena Casei de Cultură

Hrușcă și Fuego! E vremea celor mai așteptate evenimente pe scena Casei de Cultură

În luna cadourilor, Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța a pregătit un adevărat maraton de artiști români îndrăgiți, al căror nume se confundă deja cu atmosfera sărbătorilor de iarnă, precum Tudor Gheorghe, Ștefan Hrușcă sau Fuego.Luna debutează cu un spectacol SOLD OUT de stand up comedy, având drept protagoniști actorii din serialul „Las Fierbinți”. Așadar, luni, 5 decembrie, pentru cele două spectacole cu Bobiță et Comp, biletele au fost vândute demult.În schimb, pentru duelul teatral cu stele dintre Caramitru și Mălăele, programat de Moș Nicolae, de la ora 19, conducerea instituției a decis să ofere posibilitatea pensionarilor, elevilor și studenților să beneficieze de o reducere, procurând un bilet de 100 lei la două persoane. Duel de vorbe de duh, versuri sublime, umor tăios și fin ca o lamă: Horațiu Mălăele și prietenul său de-o viață, Ion Caramitru, revin la Constanța cu o ediție de gală a înfruntării lor virtuoz „arbitrate” de grupul muzical umoristic ActOrchestra. Prețul biletelor - 100 lei, 80 lei.Miercuri, 7 decembrie, de la ora 19, unul dintre cei mai iubiți interpreți ai cântecului popular românesc, Dinu Iancu Sălăjanu, va aduce „Colindul românilor”, acompaniat de grupul instrumental „Țara Silvaniei”. Prețul biletului este de 40 lei.Pe 13 decembrie, de la ora 20, cu spectacolul „Sara Crăciunului Nost”, Ștefan Hrușcă revine la Constanța în cadrul turneului său aniversar de 25 ani. Cei prezenți la întâlnirea cu îndrăgitul colindător maramureșean vor avea ocazia să asculte, pe parcursul a două ore, melodii precum „Florile Dalbe”, „Trei Păstori”, „Afară ninge liniștit”, „Linu-i lin”, „Sfântă-i sara de Crăciun” și „Ziurel de ziuă”. Prețul biletului - 80 lei.Constănțenii sunt invitați să trăiască un Crăciun veritabil vienez, pe 14 decembrie, de la ora 20.30, când Strauss Festival Orchestra Vienna revine pentru al optulea an în România. Prețurile biletelor sunt de 80, 100 și 150 lei.Tudor Gheorghe, artistul care cântă despre durerile, bucuriile, amarul și dragul poporului român, revine pe scenă, pe 16 decembrie, în acompaniamentul unei orchestre impunătoare, spre a le dărui spectatorilor cântece cu o puternică încărcătura emoțională. Cei prezenți vor putea asista la una dintre cele mai grandioase producții artistice prezentate de un artist român. Prețul biletelor este de 100 și 120 lei.Apoi, pe 17 decembrie, Ballet Classique De St-Petersburg aduce la Constanța impresionantul balet în patru acte „Lacul Lebedelor”. Prețurile biletelor vor fi de 120 și 150 lei.Și cum sărbătorile nu sunt împli-nite pentru mulți dintre constănțenii care apreciază colindele celebre ale lui Fuego, pe 18 decembrie, de la ora 19, ei sunt așteptați la întâlnirea cu acest trubadur și „Zăpezile de altă dată”. Prețul biletelor va fi de 40, 50 și 60 lei.v v vDupă cum ne-a informat Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură, până la această oră, agenda de spectacole se încheie pe 19 decembrie, cu spectacolul de comedie foarte bine primit de publicul constănțean „Neveste de fotbaliști”, de Ivona Boitan și cu Magda Catone cap de afiș. Prețul biletelor - 50 și 60 lei.