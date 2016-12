„Hoţii de frumuseţe” vin la Casa de Cultură din Constanţa

În cadrul turneului național

„Hoții de frumusețe” vin la Casa de Cultură din Constanța

Mâine, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, va avea loc o întâlnire cu presa a protagoniștilor premierei mondiale aflate în turneu național „Hoții de frumusețe”, în regia tinerei Chris Simion.Evenimentul artistic care se va petrece în seara de 4 iunie, cu începere de la ora 20, este adus pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța de Compania D’Aya din București, o adevărată inovație pentru teatrul din România. „Hoții de frumusețe”, de Pascal Bruckner, este primul spectacol realizat pe o scenă românească unde o parte din decor este virtual, creat pe calculator și redat de o tehnologie modernă asigurată de 360 Revolution.La finele lunii ianuarie, renumitul scriitor francez a asistat la pregătirile pentru premiera spectacolului după romanul său scris în 1997, dar regizat de Chris Simion și găzduit de Teatrul Evreiesc. De altfel, Pascal Bruckner este, din 1999, președintele onorific al Companiei de teatru D’Aya, înființată de Chris Simion și care a intrat pe scena teatrului independent românesc tot cu o punere în scenă după un roman al lui Bruckner, „Copilul divin”.Într-un interviu acordat pentru observatorcultural.ro, Pascal Bruckner declara despre punerea în scenă următoarele: „M-am simțit puțin deconectat de roman, am avut chiar impresia că a fost scris de către altcineva. Cum spunea Roland Barthes, textul, după ce îl trimiți în lume, nu îți mai aparține. Ceea ce am vrut să transmit prin romanul meu a fost preluat de regizor și adaptat și aceeași senzație de înstrăinare am avut și cu privire la ecranizarea lui Polanski după romanul meu «Luni de fiere»”.Întrebat cu același prilej dacă frumusețea poate fi considerată o vină, cum de altfel s-ar putea înțelege citind cartea, scriitorul afirmă, în stilul caracteristic: „Frumusețea este, într-adevăr, un privilegiu, un contrapunct la urâțenia banalului din ceilalți. Și, din perspectiva lor, frumusețea chiar este o crimă. Dar este, în același timp, o crimă și o binecuvântare. Nu există prea multă frumusețe în această lume. Eu nu am considerat-o niciodată o crimă, dimpotrivă, am fost mereu fascinat de chipurile frumoase. Frumusețea umană este mult mai fascinantă decât cea artistică”.În distribuție, nume celebre ale scenei românești: Florin Zamfirescu, Medeea Marinescu, Ioana Pavelescu, Ștefana Samfira, Radu Micu, Ionuț Niculae.Prețul unui bilet este de 60 sau 80 lei, dar conducerea Casei de Cultură dă posibilitatea pensionarilor să beneficieze de oferta „doi pe un bilet”.