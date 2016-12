Holurile Inspectoratului Şcolar, decorate de elevi

1

revoltator!

Am si eu o intrebare, retorica ,de altfel, caci cunosc raspunsul legal. Este posibil, doamnelor inspectoare sa detineti doua norme in inspectorat? Ma refer la Adjunctele Nitu si Codreanu.... Adica ,prestati 16 ore/zi? ITM-ul stie ? Se sesizeaza cineva? Ce spune la lege, doamnelor?? De ce sunteti mai presus de lege, mai dati si lectii la altii!!! Macar Cuget liber sa se sesizeze, sa se uite pe organigrama ISJ-ului facuta publica, faceti o intrebare la ITM cum la unii este posibil 16 ore si la atii doar 12 ore /zi? Au contracte de munca? Cate ,doua? Fiecare de cate 8 ore? Pardon, Nitu are chiar 3?