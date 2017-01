„High School Fest” ediţia a III-a. Fiecare generaţie merită muzica ei

„High School Fest” ediția a III-a. Fiecare generație merită muzica ei

Mâine, 11 aprilie, și vineri 13 aprilie, după ora 17.00 începe festivalul High School Fest, găzduit de club Doors.Trupele ce vor urca pe scenă mâine, 11 aprilie, sunt Trupa 9, Vector Director, South River și The Take Off. Himera, No Paradise, Words on Sand și 13 Cuvinte sunt înscriși pe lista pentru ziua de vineri, 13 aprilie.La High School Fest-ul anterior, organizat în club Pulse, trupa câștigătoare a fost The Take Off, urmată foarte îndeaproape de către Words on Sand.