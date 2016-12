Herta Muller, la Astra Film Festival

Astra Film Festival a transformat, in ultimii 22 de ani, Sibiul in spatiul privilegiat unde anual, timp de o saptamana, se poate vedea mersul lumii doar prin vizionarea selectiei de filme. Spaimele interioare ale Hertei Muller - laureate a premiului Nobel, cum a invins Chuck Norris comunismul si viitorul filmului documentar in atelierele Aristoteles, sunt doar cateva din reperele weekend-ului la AFF 2015.Anul acesta o sectiune este dedicata acelor unul la suta din locuitorii planetei care se nasc cu deficienta de crestere ca urmare a unei conditii genetice. Li se spune pitici si traiesc in lumea noastra, adica intr-un univers standardizat dupa limitele de inaltime pe care le consideram normale.Documentarul For Ever Little ne prezinta cum piticii trebuie sa se adapteze unei societati care nu i-a luat in calcul atunci cand si-a construit propria infrastructura. Little People Big Dreams (Astra Film Cinema, ora 22:00) prezinta un aspect mai putin cunoscut din viata piticilor: exploatarea lor in spectacole de teatru si de circ, intrand in culisele unui parc urias de distractii din China, Dwarfsland, unde toti animatorii sunt pitici. Seven Dwarfs of Auschwitz (Sala Thalia, ora 19:00) evoca povestea a 7 frati pitici din Maramures, cantareti si interpreti, care in timpul ocupatiei naziste au ajuns cobai pentru experimentele doctorului Mengele. In mod miraculos tocmai acesta este motivul pentru care scapa cu viata.Sambata, de la ora 16:00, Libraria Habitus gazduieste premiera internationala a filmului The Alphabet of Fear / Alfabetul fricii, semnat John Albert Jansen. Laureata a Premiului Nobel pentru Literatura, Herta Muller a crescut in Romania, urmarita de regimul lui Ceausescu, avand un tata care facea parte din trupele SS romane si o mama prizoniera intr-un lagar sovietic dupa razboi. Un documentar despre viata dominata de frica, impotriva careia singura arma este literatura. Autorul John Albert Jansen este dornic sa raspunda tuturor curiozitatilor din partea publicului, al finalul proiectiei.In programul zilelor de vineri si sambata Aristoteles Workshop se bucura de o atentie aparte. Programul AW este un atelier de film documentar dedicat tinerilor cineasti din Europa Centrala si de Est, initiat in parteneriat cu ARTE Franta. Participantii trec prin intreg parcursul realizarii unui film, de la cautarea de idei, pana la filmare, montaj si, in final, proiectia unui documentar scurt, totul sub supervizarea unor renumiti realizatori si experti de filme documentare. Programul include o colectie de 14 filme si un masterclass, sustinut sambata de la ora 10:00 la teatrul Gong de Nino Kirtadze, urmat de o sesiune de intrebari si raspunsuri.Astra Film Festival 2015 se pregateste sa traga cortina sambata, de la ora 19:00, la Sala Thalia, in prezenta tuturor regizorilor si a invitatilor speciali, la Gala de decernare a premiilor festivalului. Cele mai bune filme documentare, vor putea fi revazute maine.