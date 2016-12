Harry Tavitian vine cu Orient Express-ul la Institutul Cultural Român din Bucureşti

Harry Tavitian vine cu Orient Express-ul la Institutul Cultural Român din București

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 26 iunie, ora 22, de Noaptea Institutelor Culturale, în curtea Institutului Cultural Român din București va avea loc un concert susținut de Harry Tavitian & Orient Express. Acum 10 ani, Tavitian a pus pe roate Orient Express-ul, prima formație de etno-jazz din România. A invitat în acest grup câțiva dintre cei mai buni muzicieni ai jazzului românesc actual. În Noaptea Institutelor Culturale vor fi alături de Tavitian: saxofonistul Edi Neumann, chitaristul Hanno Hoefer, violonistul Jimi El Lako, basistul Octavian Bărilă Andreescu si percuționistul Mario Florescu. „Mă bucur că, datorită proiectului Teach Me Tonight, realizat cu Institutul Cultural Român, Orient Express-ul va opri, după 8 ani, din nou, la București. Așa cum Orient Express-ul este trenul care leagă Parisul de Constantinopol, trecând prin marile centre culturale ale Europei, la fel și noi, prin muzică, situăm spațiul românesc ca teritoriu de sinteză între gândirea occidentală și miresmele și mistica Orientului. Încercăm să facem o sinteză, pornind de la esența a ceea ce este azi spațiul spiritual balcanic. Chiar de la începuturile mele jazzistice am folosit folclor în muzica mea. Și cu toate revizuirile pe care mi le-am făcut periodic, acesta a continuat, sub o formă sau alta, să existe, pe lângă multe alte ingrediente. Faptul că astăzi, la 30 de ani distanță, etno-jazzul este noul stil al jazzului, pentru mine nu înseamnă decât, eventual, o confirmare a jazzului făcut de mine - instinctiv - cu trei decenii în urmă”, a spus Harry Tavitian. Orient Express-ul e unic în peisajul jazzistic românesc. În muzica grupului, găsim atât improvizații în limbajul jazzului liber care pornesc de la teme cu caracter folcloric și poartă amprenta puternică a personalității fiecăruia dintre muzicieni, dar și dialoguri sau pasaje de tutti. Fiecare concert este un spectacol complex și coerent, cu elemente de teatru instrumental, mișcare și costum. Acest proiect este o continuare a programului de anul trecut al ICR-ului – „Ultimii rapsozi”. Harry Tavitian spunea, într-un dialog cu Nicolae Manolescu, în 1999: „Preluarea folclorului în jazz devine, până la urmă, o modalitate de supraviețuire a folclorului în muzică urbană. Jazz-ul însuși a apărut acum un secol ca o formă de folclor: o creație orală, spontană, s-a transmis prin viu grai, creat de niște oameni care nu știau multă carte. El a devenit o expresie a libertății. Folclorul, la rândul lui, este dintotdeauna un fenomen spontan, creat dintr-o plăcere de a-l face. Și toate astea, la mine, se întâlnesc”.