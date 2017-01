Harry Tavitian şi Cserey Csaba cântă povestea jazzului, la Sighetu Marmaţiei

Harry Tavitian și Cserey Csaba cântă povestea jazzului, la Sighetu Marmației

Ştire online publicată Miercuri, 17 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

La jumătatea lunii martie, pianistul Harry Tavitian și percuționistul Cserey Csaba susțin un concert extraordinar în sala „George Enescu” a Liceului de Muzică din Sighetu-Marmației. Cei doi muzicieni vor oferi publicului compoziții proprii, teme din repertoriul jazzului clasic, blues și gospel. Considerat de ziarul american „International Herald Tribune” cel mai important jazzman român contemporan, Harry Tavitian se numără, potrivit criticului austriac Richard Schuberth, printre pianiștii extraor-dinari care au inițiat și au desăvârșit Noul Jazz Est-European. Cserey Csaba, care se numără printre cei mai inventivi percuționiști români de jazz, este unul dintre partenerii de scenă preferați ai lui Tavitian. „În ultimii șapte ani am cântat împreună în duo, trio sau ca invitat al formației mele Orient Express în numeroase concerte, în România, Ungaria, Belgia și Germania. Are mult rafinament, sensibilitate, plus un simț extraordinar al ritmului și al umorului”, susține Harry Tavitian. În concertul de la Sighetu-Mar-mației, Harry Tavitian promite ca muzica să surprindă momente importante din istoria jazzului și să fie însoțită de explicații care să ilustreze mecanismul care a dus la nașterea diverselor stiluri de jazz în contextul vremurilor pe care această muzică le-a traversat. Cei doi muzicieni doresc să împărtășească publicului bucuria acestei muzici, fără didacticism, ci spontan și firesc, exact așa cum este jazzul.