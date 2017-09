Hang Out, singurul festival de origine alternativă din Constanţa, a ajuns la final

Hang Out, singurul festival de origine alternativă din Constanța, a ajuns la final

Timp de trei zile, drumul a numeroși constănțeni și turiști, care au avut suficient curaj să înfrunte traficul nemilos, s-a îndreptat către Mamaia Nord, la extraordinarele concerte ale celor mai bune trupe de rock alternativ din România. Inițiativa Asociației Eurocult, realizată cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, a înregistrat mai multe premiere. Astfel, este primul festival de rock alternativ din regiune și este pentru prima oară când 12 din cele mai bune trupe ale acestui gen se întâlnesc pe o scenă din județul Constanța.Evenimentele adiacente concertelor – tattoo și tattoo cu henna, mandale, manga și character design, canoe și paddeling, biciclete, precum și multe altele - au intrat imediatîn atenția publicului, care s-a înghesuit să rămână cu o amintire “artistică”. Scena a fost luată cu asalt de Moonlight Breakfast, Robin and The Backstabbers, The Mono Jacks, Les Elephants Bizarres, Vița de Vie, Omul cu Șobolani, Mr. Jurjak, The Amsterdams, ROA, Byron, Travka și Toulouse Lautrec care,timp de trei zile, au făcut revoluție la Mamaia. Fiecare trupă și-a spus povestea, fiecare melodie și-a transmis mesajul și fiecare artist și-a exprimat liber părerile pe scena ridicată special pentru acest eveniment.Ieri seară, în închiderea festivalului, băieții de la Toulouse Lautrec au impresionatprin stil, iar cei de la Travka au realizat o adevărată cursă de anduranță dat fiind problemele cu care s-au confruntat.Versurile și melos-urile celor de la Byron au fost cântate de întreaga plajă, trupa fiind iubită de un public extrem de larg, nu neapărat aparținând genului. ROA a făcut să explodeze plaja, energia scenică transmisă de aceștia fiind unică și au lansat o provocare: „să ne vedem și la anul