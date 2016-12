Halloween pentru prichindei

1

frumos

frumos ,copii pot sa poarte tot felu de costume ,aici in u.s.a o sa fie HALLOWEN luni seara si baietelul meu de 6 ani se imbraca in fotbalist american si se merge in vecini la usi si se dau CANDY [bomboane ] ,ne decoram casele cu PUMPKIN [dovleci portocalii ]si agatam sperietori ,e frumoasa sarbatoarea dar pe departe frumoasa ca cea a romanilor de craciun ,asa ca pastrati traditiile romanesticolindaturi, capra ,sorcova THE BEST