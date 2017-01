Hai să ne jucăm de-a comunicatele!

Joi, 20 septembrie, la ora 12,03, am primit comunicatul de presă alăturat din partea massmed@mangalia.ro, respectiv Primăria Mangalia. O oră jumătate mai târziu, pe același office@cugetliber.ro, și Liceul „Traian” se lega de același eveniment cu un text identic. De altfel, așa cum le-am reflectat foarte obiectiv la momentul respectiv. Dacă cititorul poate remarca pe undeva o oră sau o locație așa încât presa să se deplaseze la Mangalia pentru a scrie despre eveniment, atunci conducerea Liceului „Callatis“ poate susține publicarea unui drept la replică. Unde se specifică ora 12.00, 200 de elevi, îndrumați de 11 cadre didactice, 10 arbori plantați în grădina liceului? Ah, cel mult am ratat o deplasare în Oceania, la amiază! În virtutea unui mecanism care trebuie să meargă bine doar ca imaginea instituțiilor de învățământ constănțene să apară prin presă cu acte de „vitejie“, ar fi cazul s-o lăsați mai moale cu afectarea sentimentelor „unor copii care au pus mult suflet și, nu în ultimul rând, punând sub semnul întrebării munca responsabilă a cadrelor didactice implicate”. Considerăm că am reflectat cât se poate de obiectiv evenimentul, atâta timp cât conducerea Grădiniței nr. 22 a putut să ne informeze clar asupra locului de desfășurare și, ca dovadă, ne-am deplasat chiar dacă ploua. Mulțumim prof. Daniela Diaconu pentru comunicatul care putea fi transmis de la bun început în forma gândită abia după apariția articolului și nu expediat la repezeală, ca mai apoi, eventual, presa să dea telefoane și să se intereseze cum ar putea reflecta cât mai ne…tendențios și ne…ironic. În continuare rămânem fideli observatori ai frumoaselor evenimente gândite de cadrele didactice constănțene, pentru buna educație a elevilor, în spirit civic și responsabil. COMUNICAT DE PRESA Liceul Teoretic „Callatis” plantează arbori în cadrul unui eveniment extraordinar! Liceul nostru va organiza o zi deosebită în data de 21 Septembrie.Vom planta copaci împreună cu alte școli din lumea întregă.Primii copaci vor fi plantați la amiază în Oceania. Urmând cursul Soarelui,noi copaci vor fi plantați în Asia,Europa și Africa.În cele din urmă,lanțul de copaci va ajunge în cele două Americi.Evenimentul a devenit deja un succes.Anul trecut,peste 700 de școli din 82 de țări au plantat mii de copaci în timpul acestei zile speciale. Plantarea copacilor este pentru noi un simbol.În primul rând,ne reamintește de natură și de importanța protecției mediului.În al doilea rând,este un simbol al cooperării internaționale.Cum această zi este de asemenea cunoscută ca Ziua Internațională a Păcii,dorim să promovăm mesajul toleranței și al păcii. Această zi este organizată de ENO-Mediul Înconjurător Online,o școală globală virtuală,care își propune responsabilizarea pentru problemele de mediu și dezvoltare durabilă. Este de asemenea o campanie,parte integrantă a Campaniei Un Milion de Copaci lansată de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. ENO Ziua Plantării de Copaci 2007 http://www.enotreeday.net Sunteți bineveniți să luați parte la acest eveniment! Prof.Vianora Avădănei Director adjunctJoi, 20 septembrie, la ora 12,03, am primit comunicatul de presă alăturat din partea massmed@mangalia.ro, respectiv Primăria Mangalia. O oră jumătate mai târziu, pe același office@cugetliber.ro, și Liceul „Traian” se lega de același eveniment cu un text identic. De altfel, așa cum le-am reflectat foarte obiectiv la momentul respectiv. Dacă cititorul poate remarca pe undeva o oră sau o locație așa încât presa să se deplaseze la Mangalia pentru a scrie despre eveniment, atunci conducerea Liceului „Callatis“ poate susține publicarea unui drept la replică. Unde se specifică ora 12.00, 200 de elevi, îndrumați de 11 cadre didactice, 10 arbori plantați în grădina liceului? Ah, cel mult am ratat o deplasare în Oceania, la amiază! În virtutea unui mecanism care trebuie să meargă bine doar ca imaginea instituțiilor de învățământ constănțene să apară prin presă cu acte de „vitejie“, ar fi cazul s-o lăsați mai moale cu afectarea sentimentelor „unor copii care au pus mult suflet și, nu în ultimul rând, punând sub semnul întrebării munca responsabilă a cadrelor didactice implicate”. Considerăm că am reflectat cât se poate de obiectiv evenimentul, atâta timp cât conducerea Grădiniței nr. 22 a putut să ne informeze clar asupra locului de desfășurare și, ca dovadă, ne-am deplasat chiar dacă ploua. Mulțumim prof. Daniela Diaconu pentru comunicatul care putea fi transmis de la bun început în forma gândită abia după apariția articolului și nu expediat la repezeală, ca mai apoi, eventual, presa să dea telefoane și să se intereseze cum ar putea reflecta cât mai ne…tendențios și ne…ironic. În continuare rămânem fideli observatori ai frumoaselor evenimente gândite de cadrele didactice constănțene, pentru buna educație a elevilor, în spirit civic și responsabil. COMUNICAT DE PRESA Liceul Teoretic „Callatis” plantează arbori în cadrul unui eveniment extraordinar! Liceul nostru va organiza o zi deosebită în data de 21 Septembrie.Vom planta copaci împreună cu alte școli din lumea întregă.Primii copaci vor fi plantați la amiază în Oceania. Urmând cursul Soarelui,noi copaci vor fi plantați în Asia,Europa și Africa.În cele din urmă,lanțul de copaci va ajunge în cele două Americi.Evenimentul a devenit deja un succes.Anul trecut,peste 700 de școli din 82 de țări au plantat mii de copaci în timpul acestei zile speciale. Plantarea copacilor este pentru noi un simbol.În primul rând,ne reamintește de natură și de importanța protecției mediului.În al doilea rând,este un simbol al cooperării internaționale.Cum această zi este de asemenea cunoscută ca Ziua Internațională a Păcii,dorim să promovăm mesajul toleranței și al păcii. Această zi este organizată de ENO-Mediul Înconjurător Online,o școală globală virtuală,care își propune responsabilizarea pentru problemele de mediu și dezvoltare durabilă. Este de asemenea o campanie,parte integrantă a Campaniei Un Milion de Copaci lansată de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. ENO Ziua Plantării de Copaci 2007 http://www.enotreeday.net Sunteți bineveniți să luați parte la acest eveniment! Prof.Vianora Avădănei Director adjunct