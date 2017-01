Un spectacol pentru public, nu pentru critică

Gyuri & Anghel & Morgenstern au dat un upgrade lui Caragiale

Buluc de lume la spectacolul „O noapte furtunoasă” prezentat luni seară, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța. S-a jucat cu casa închisă, iar constănțenii s-au îngrămădit să vadă vedetele din distribuție: Monica Anghel, Maia Morgenstern, Mircea Rusu, George Ivașcu, Ioan Gyuri Pascu și Ioana Calotă (fiica solistei de muzică populară Floarea Calotă). Cum să vinzi o piesă pe un text știut de acasă? Aduni vedete de tot felul și iese un cocktail de artiști. Mai pui și un regizor neconvențional, cunoscut drept un modelator de talente și promotor de idei inovatoare pe texte clasice și gata, iese un spectacol care prinde la publicul de oriunde. „O noapte furtunoasă”, prezentat luni seară, la Constanța, a fost de fapt creat de Catedra UNESCO - ITI (un departament al școlilor de teatru din lume, și conceput ca un liant al comunicării în plan profesional a lumii universitare). Odată ambalat cu actori care nu au mai jucat în această formulă până acum, cum ar fi Monica și Maia, spectacolul a avut premiera oficială la Festivalul Internațional de Teatru UNESCO, desfășurat la Bușteni în luna iulie, unde s-a bucurat de un real succes. Iar regizorul Gelu Colceag nu s-a oprit aici, producția Catedrei UNESCO pornind de curând într-un periplu prin țară ca să vadă toată lumea minunea: un Caragiale dinamic, șlefuit, mai modern. Totodată, spectacolul stă sub semnul invenției și al poantei imediate. Fie acea senzație de prospețime și tinerețea de spirit a reprezentației, fie iscusința și discreția cu care este sugerată complicitatea din jurul triunghiului conjugal, jocul viu colorat, de un umor debordant, sau trecerile de la aerul mucalit la mărunta ticăloșie și la insolență reprezintă doar câteva dintre argumentele care personalizează această lectură scenică și conduc la binemeritatul ei succes de public. Gyuri și Monica Anghel au dovedit că au exercițiul scenei împreună, Maia a fost pe alocuri parcă palidă, iar George Ivașcu ne-a ademenit cu un joc vioi ca de fiecare dată când vine la Con-stanța. Ar mai fi de adăugat că scenografia spectacolului pare ruptă mai degrabă din anii 80, însă jocul actorilor a încadrat textul clasic în epoca sa de origine. S-a râs, s-a aplaudat, deși la un moment dat, în rândurile din spate, nu s-a auzit foarte bine textul actorilor. Oricum, a fost un succes, o noapte furtunoasă la Constanța cu o distribuție cum nu am crezut să vedem vreodată. Dar spectacolul place în întregul lui și datorită prospețimii date de regizor. După lăsarea cortinei, actorii au plecat în grabă la un alt spectacol în țară. I-am oprit doar câteva minute, timp în care s-au lăudat reciproc, cât de bun e unul sau altul și cât de onorați sunt să joace în această formulă: un produs nou Divertis - Monica Anghel, un fost Divertis actual trubadur prin turnee muzicale - Gyuri Pascu, mama lui Iisus din controversatul film „Patimile lui Hristos” - Maia Morgenstern, fiica unei cunoscute soliste de muzică populară - Ioana Calotă, la care se adaugă actori cu state vechi pe scena Teatrului Național București. Varianta UNESCO a lui Caragiale nu este un spectacol pentru critică, ci pentru public, un desert servit chiar luni seara.Buluc de lume la spectacolul „O noapte furtunoasă” prezentat luni seară, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța. S-a jucat cu casa închisă, iar constănțenii s-au îngrămădit să vadă vedetele din distribuție: Monica Anghel, Maia Morgenstern, Mircea Rusu, George Ivașcu, Ioan Gyuri Pascu și Ioana Calotă (fiica solistei de muzică populară Floarea Calotă). Cum să vinzi o piesă pe un text știut de acasă? Aduni vedete de tot felul și iese un cocktail de artiști. Mai pui și un regizor neconvențional, cunoscut drept un modelator de talente și promotor de idei inovatoare pe texte clasice și gata, iese un spectacol care prinde la publicul de oriunde. „O noapte furtunoasă”, prezentat luni seară, la Constanța, a fost de fapt creat de Catedra UNESCO - ITI (un departament al școlilor de teatru din lume, și conceput ca un liant al comunicării în plan profesional a lumii universitare). Odată ambalat cu actori care nu au mai jucat în această formulă până acum, cum ar fi Monica și Maia, spectacolul a avut premiera oficială la Festivalul Internațional de Teatru UNESCO, desfășurat la Bușteni în luna iulie, unde s-a bucurat de un real succes. Iar regizorul Gelu Colceag nu s-a oprit aici, producția Catedrei UNESCO pornind de curând într-un periplu prin țară ca să vadă toată lumea minunea: un Caragiale dinamic, șlefuit, mai modern. Totodată, spectacolul stă sub semnul invenției și al poantei imediate. Fie acea senzație de prospețime și tinerețea de spirit a reprezentației, fie iscusința și discreția cu care este sugerată complicitatea din jurul triunghiului conjugal, jocul viu colorat, de un umor debordant, sau trecerile de la aerul mucalit la mărunta ticăloșie și la insolență reprezintă doar câteva dintre argumentele care personalizează această lectură scenică și conduc la binemeritatul ei succes de public. Gyuri și Monica Anghel au dovedit că au exercițiul scenei împreună, Maia a fost pe alocuri parcă palidă, iar George Ivașcu ne-a ademenit cu un joc vioi ca de fiecare dată când vine la Con-stanța. Ar mai fi de adăugat că scenografia spectacolului pare ruptă mai degrabă din anii 80, însă jocul actorilor a încadrat textul clasic în epoca sa de origine. S-a râs, s-a aplaudat, deși la un moment dat, în rândurile din spate, nu s-a auzit foarte bine textul actorilor. Oricum, a fost un succes, o noapte furtunoasă la Constanța cu o distribuție cum nu am crezut să vedem vreodată. Dar spectacolul place în întregul lui și datorită prospețimii date de regizor. După lăsarea cortinei, actorii au plecat în grabă la un alt spectacol în țară. I-am oprit doar câteva minute, timp în care s-au lăudat reciproc, cât de bun e unul sau altul și cât de onorați sunt să joace în această formulă: un produs nou Divertis - Monica Anghel, un fost Divertis actual trubadur prin turnee muzicale - Gyuri Pascu, mama lui Iisus din controversatul film „Patimile lui Hristos” - Maia Morgenstern, fiica unei cunoscute soliste de muzică populară - Ioana Calotă, la care se adaugă actori cu state vechi pe scena Teatrului Național București. Varianta UNESCO a lui Caragiale nu este un spectacol pentru critică, ci pentru public, un desert servit chiar luni seara.