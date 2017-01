Guvernul regizează spectacolul umilinţei actorilor pensionaţi

Guvernul regizează spectacolul umilinței actorilor pensionați

Premierul Emil Boc a anunțat, la sfârșitul anului trecut, că Guvernul a decis să interzică angajaților statului să cumuleze pensia cu salariul printr-o ordonanță menită a aduce economii la buget din pensiile de zeci de mii de lei ale celor din Interne, Apărare și Justiție. Nici personalul artistic nu este scutit de această hotărâre, deși instituțiile culturale de tipul teatrelor funcționează prin prisma unor realități diferite de cele luate în considerație de Guvern. Ordonanța a apărut, luni, 5 ianuarie, în Monitorul Oficial, și, în 15 zile de la data publicării, persoanele care cumulează în prezent statutul de pensionar cu cel de salariat la stat trebuie să opteze pentru una dintre cele două calități. Salariat sau pensionar? Aceasta-i întrebarea Unul dintre cele mai delicate sectoare afectate de decizia Guvernului este domeniul artelor, care presupune o altă configurație profesională. Este lesne de înțeles că anumite spectacole nu pot fi realizate doar cu actori tineri și, chiar dacă unele s-ar realiza, ele nu ar fi credibile, căzând, în cel mai rău caz, în ridicol. Imaginați-vă, în acest sens, un rege Lear interpretat, chiar și magistral, de un tânăr absolvent de teatru sau de un actor debutant. Spectacolul ar putea ieși extraordinar, dar rolul ar putea să nu fie convingător din cauza vârstei nepotrivite. Acest lucru este împărtășit și de Alexandru Mereuță, actor renumit al Teatrului de Stat Constanța, care susține că „spectatorul trebuie respectat și prin adevărul pe care îl prezentăm”. Spre deosebire de actorii din alte orașe, cei constănțeni sunt obișnuiți, din păcate, cu unele capricii ale conducerii (vezi desființarea teatrelor sau desfacerea cărților de muncă). Este și cazul actriței Diana Cheregi, care optează pentru pensie, întrucât nu are certitudinea unei constanțe decizionale în ceea ce privește Teatrul de Stat: „Probabil că nu voi mai fi angajată, voi prefera să rămân doar cu pensia, pentru că nu am siguranța că voi rămâne în teatru”. „Nu văd de ce ne limitează, pentru că eu nu iau locul nimănui, fiecare joacă rolul vârstei lui”, a precizat actrița. În urma ordonanței vor suferi și studenții de la Actorie, care vor fi privați de cursurile susținute de actori: „Nu văd de ce trebuie să-i negi experiența unui profesor. Un asistent nici măcar nu are voie să aibă curs”, susține Diana Cheregi, de asemenea lector universitar doctor la Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius”, specializarea Artele spectacolului. Părerea este împărtășită și de Alexandru Mereuță: „Din cauza pierderii profesorilor cu experiență scenică, teatrele vor avea actori - teoreticieni”. „Sătulul nu crede la ăl flămând!” Un alt caz de actor pensionat al Teatrului de Stat este și cel al lui Lucian Iancu, care consideră o oportunitate colaborarea cu teatrul pentru diferite spectacole: „Nu mă simt constrâns de acest act normativ, mai ales că există posibilitatea unor colaborări”. Participarea la diferite spectacole, fără a fi angajat al teatrului respectiv, presupune, însă, mai mult decât simpla dorința a actorului, așa cum ne-a mărturisit Alexandru Mereuță: „Colaborările se fac în urma unei convenții între actor, regizor și directorul teatrului”. Una dintre alternativele propuse de Guvern celor care vor alege să renunțe la locul de muncă în schimbul pensiei este dreptul de a se angaja în domeniul privat. Ceea ce nu reprezintă o opțiune, mai ales în Constanța, întrucât nu există teatre private. Se pare că actul normativ, deși, așa cum au declarat inițiatorii lui, și-a propus să dea o lecție celor care câștigă prea mult, își întinde aberantele tentacule asupra celor care se află departe de bunăstare. Salariile actorilor români nu ar putea goli vistieria României, deși se pare că cei aflați la șefia țării nu sunt de aceeași părere. Memorabilă rămâne replica lui Victor Rebengiuc, care, întrebat ce salariu are, a răspuns „Nici nu merită să discutăm despre el!”. Departe de a se resemna, actorii își poartă în continuare demnitatea, care nu este dată de bani, ci de puterea de a transmite sentimente; pentru acest lucru, ar fi meritat să nu fie târâți în meschinăria legislativă de către Guvern.