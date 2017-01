Grevă ratată în învăţământul constănţean

Grevă ratată în învățământul constănțean

Cu toate că până luni, 31 mai, se mai pot schimba multe, Ioana Purcărea, liderul Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar, filiala Constanța, ne-a declarat, ieri, că se prognozează o prezență foarte slabă la greva generală din învățământ. „Cu toate că vineri, la ora 15, vom putea spune cu exactitate care este procentul de participare al cadrelor didactice constănțene la greva de luni, 31 mai, am semnale că din cauza presiunilor făcute de Inspectoratul Școlar Județean Constanța prea puțini vor fi aceea solidari până la capăt cu marile probleme pe care le traversăm în învățământ. Dintotdeauna Constanța a fost în vârful luptei sindicale, dar atunci aveam o colaborare strânsă și reală cu inspectoratul. Pentru actuala con-ducere a acestei instituții acum nu mai existăm. Au avut grijă ca-ntr-o dictatură originală a acestui partid să intimideze profesorii care au semnat că vor participa la examenele de bacalaureat să-și ducă misiunea până la capăt. Am semnale de la foarte mulți colegi că au fost amenințați de directori că această grevă nu este legală și că vor fi acționați în instanță. Domnii directori, acești «yesmeni» ai ISJ, au reușit să instaureze teama în rândul subordonaților”. Probabil pe fondul dezamăgirilor anterioare suferite de cadrele didactice în lupta sindicală, coro-borate cu zvonurile unor intimidări susținute din partea directorilor de unități de învățământ, și la redacție am primit semnale că ziua de luni, 31 mai, va fi o zi obișnuită de școală. „La Constanța, bacalaureatul se va desfășura în condiții normale!“ Inspectorul școlar general prof. Elena Buhaiev nu confirmă zvonul conform căruia ministrul Educației Daniel Funeriu ar fi amenințat inspectorii școlari cu concedierea, la videoconferința de ieri. „Am discutat aspecte legate de proba de bacalaureat care, la Constanța, se va desfășura în condiții normale. Din cele 51 de centre din județ unde va avea loc proba C - evaluarea competențelor lingvis-tice într-o limbă modernă, mai așteptăm confirmarea unuia singur. Așa încât proba de luni, 31 mai, nu este afectată de greva generală, iar copiii nu vor avea de suferit”, a declarat prof. Buhaiev. Sindicaliștii se consideră momiți de ministru La conferința de presă susținută ieri, ministrul Daniel Funeriu a anunțat că profesorii care vor participa la bacalaureat vor fi plătiți cu sume între 270 și 600 de lei, în funcție de ceea ce fac. În acest context, sindicaliștii se consideră momiți, din moment, în luna februarie, Ministerul Educației nu a făcut niciun fel de informări privind modalitatea de plată a profesorilor care participă la examenul de bacalaureat și că în bugetul instituției nu sunt prevăzute sume speciale pentru acest lucru. Daniel Funeriu a mai spus că în cadrul videoconferinței pe care a avut-o joi cu inspectorii școlari din întreaga țară i-a anunțat ce dorește să facă ministerul. „Le-am dat instrucțiuni să utilizeze toate pârghiile legale pentru a ne respecta obligațiile față de elevi. În mod expres, le-am spus să nu depășească cadrul legal și să respecte drepturile cetățenilor români, inclusiv acela la grevă. Le-am spus ferm să nu recurgă la niciun fel de acțiune care ar putea tensiona și mai mult situația”, a adăugat Funeriu. Ministrul a mai anunțat joi că 77% dintre cadrele didactice care participă la bacalaureat și-au reconfirmat opțiunea.