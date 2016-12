GREVĂ LA ŞCOALA 30 DIN CONSTANŢA. Cadrele didactice sunt în faţa ISJ Constanţa

4

despre neputinta unora...

Nu,d-na MITZA nu este o problema cu divizarea claselor ci cu modul in care se face acest lucru,prin grija doamnei director care pentru a ramane in functie este de acord cu orice propunere venita din partea ISJ....ISJ,care nu este in stare sa gestioneze desfiintarea Scolii nr.6(cu toate problemele care implica acest lucru) si atunci domnii din Consiliul Local impreuna cu cei din conducerea ISJ au ales calea cea mai simpla, acela de a comasa cele doua scoli in conditiile in care comasarea cu scolile nr. 7 si nr.12 nu a fost posibila.De ce? Pentru ca scolile sus mentionate au in conducere OAMENI VERTICALI si RESPONSABILI... P.S. Pe surse se aude ca nu se vor mai comasa cele doua scoli( 30 si 6) dar vor avea de suferit domnii profesorii pentru ca nu au fost de acord cu acest lucru...Sper ca nu se intampla acest lucru,iar conducerea ISJ nu se va razbuna pe acestia pentru ca miroase a razbunare si neputinta....