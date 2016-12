Greva foamei de la liceul din Eforie ar putea înceta astăzi

Zilele acestea, un eveniment mai deosebit pentru învățământul constănțean ține trează atenția tuturor: profesorul de fizică Lucian Petre, de la Grup Școlar „Carmen Sylva” Eforie Sud, se afla, ieri, în cea de-a șasea zi de grevă a foamei. Cu toate că motivul inițial al grevei a fost depășit, și anume refuzul directorului Silvius Becherescu de a posta, pe 22 aprilie, afișe cu greva generală, însoțite de îndemnuri către elevi de a nu se prezenta la școală, prof. Petre refuză hrana în continuare. Ieri dimineață ne-am deplasat la Eforie Sud pentru a constata situația la fața locului, ocazie cu care am aflat că ultimul rezultat al analizei glicemiei a fost de 72, iar tensiunea este menținută în parametri normali, ca urmare a respectării medicației. Directorul nu se afla în instituție, fiind la Constanța, la inspectorat. O dubioasă clasă a IX-a de informatică Au fost prieteni 20 de ani, după cum prof. Lucian Petre recunoaște, dar anul trecut spune că directorul Becherescu l-ar fi rugat să nu lase corijenți doi copii de polițiști. „Eu n-am intrat în greva foamei ca un gest semnificativ și puternic în susținerea grevei profesorilor. Nu e firesc să intri în greva foamei pentru o grevă de o zi. Nu protestez împotriva Guvernului sau a ministerului, ci împotriva Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Protestez pentru abuzurile nesfârșite din ultimii trei ani ale directorului, pe care le-am transmis ISJ printr-un memoriu, precum și pentru reacția absolut nepotrivită și cu tendințe de acoperire a abuzurilor”. Ca urmare a comentariului apărut sâmbătă, 24 aprilie, la știrea ce anunța acest incident de la Grup Școlar „Carmen Sylva”, semnată de un „părinte păgubit”, cu privire la corijenții lăsați de profesorul de fizică, pentru ca mai apoi să-i mediteze, iată ce ne-a răspuns: „Niciun elev de-al meu nu este meditat de mine. Singurii pe care îi meditez și pentru care am autorizație legală sunt cinci elevi de clasa a XII-a care au solicitat să dea bacul la fizică. Deci, la cererea lor. Nu meditez niciun corigent. E foarte adevărat că am două clase care au fost promovate iresponsabil, respectiv o clasă de a IX-a informatică și unde aproape jumătate din elevi nu știu să facă socoteli elementare de clasa a IV-a. Vin din școala generală cu note umflate și date într-un mod suspect, pe care oficialitățile ar trebui să le elucideze. Și mai este și clasa a X-a B”. Elevii se tem să vorbească Și, totuși, am vrut să aflăm ce l-ar determina să renunțe la greva foamei, mai ales că mai are doi ani și va ieși la pensie, deci nu vizează scaunul directorial. „Îmi doresc o cercetare corectă, echilibrată și de bună credință și sancționarea faptelor conform legilor în vigoare”. L-am întrebat dacă merită să-și pună viața în pericol pentru un sistem deja „bolnav”. „În condițiile în care sistemul este viciat de corupție și de relații incorecte și nelegale, este necesar să-mi atenționez colegii că, dacă nu se luptă pentru drepturile lor și pentru demnitatea lor, vor fi călcați în picioare și țara se îndreaptă către o dictatură”. În ceea ce privește atitudinea ISJ Constanța… „Nu-i interesează sub nicio formă evoluția sănătății mele, contând pe faptul că ultimul test al glicemiei îmi permite să nu sufăr accidente și își permit să se joace de-a șoarecele și pisica cu mine fără să țină cont de suferințele mele psihice și fizice”. Elevii se tem să vorbească și comentează doar că n-ar fi trebuit să se ajungă la punerea în pericol a sănătății unui profesor de-al lor. Astăzi va avea loc Consiliul de Administrație al liceului De la Eforie Sud ne-am deplasat la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, unde am stat de vorbă cu prof. Elena Buhaiev. „Întrucât memoriul scris de prof. Lucian Petre ne-a parvenit prin fax vineri, 23 aprilie, abia la ora 19, am convocat Consiliul de administrație al liceului pentru marți, 27 aprilie, conform prevederilor legale. Între timp, însă, ținem legătura permanentă cu Direcția de Sănătate Publică, cu directorul Constantin Dina, pentru a afla valorile analizelor medicale. Ultima dată avea tensiunea 14 cu 8 și glicemia 72”. Astăzi, la ora 12, a fost convocat Consiliul de Administrație al liceului, la care vor participa, alături de inspectorul general prof. Elena Buhaiev, inspectori de management și de sector, dar și reprezentanți ai autorităților locale. Faptele directorului, incriminate în memoriu „1. Practicarea traficului de influență în interes personal… a cerut să fie votat un anume elev ca reprezentant al elevilor în Consiliul de Administrație al școlii” 2. Încercarea de a transforma consiliul profesoral „într-o mașină de vot în interes personal” „3. Convocarea consiliului profesoral doar cu profesorii și învățătorii, fără să fie convocat tot personalul unității, cu un singur punct pe ordinea de zi…” Și continuă astfel până la punctul 11, cu acuze de ordin politic și financiar: „Colegii se simt în nesiguranță și sunt timorați de către dl. Becherescu, prin presiuni directe și prin supravegherea lor aproape pe față de către unii salariați obedienți directorului. Încurajarea turnătoriei nu poate duce la creșterea calității managementului relațional și al comunicării. Unele persoane (profesori, foști directori, secretariat, contabilitate) sunt într-un stres permanent. Unele sunt interogate ca la procuratură în consiliul de administrație, altora li se fac reclamații penale, iar unele sunt amenințate cu destituirea. Dl. Becherescu practică provocarea salariaților pentru a săvârși fapte ilegale, pentru ca ulterior să poată fi șantajate, prin instigare directă sau mai subtilă. O parte din faptele prezentate mai sus v-au fost aduse la cunoștință și prin adresa nr. 06R/05.03.2010 de către o parte a membrilor CA ai școlii, sesizare semnată și de liderul sindical”. În urmă cu cinci ani, același prof. Lucian Petre s-a aflat o zi în greva foamei, în semn de solidaritate cu o colegă, care s-a declarat nemulțumită de rezultatele celor trei săptămâni de grevă generală în sistemul educațional românesc.