Granturi în euro pentru viitorul liceenilor constănţeni

Granturi în euro pentru viitorul liceenilor constănțeni

Privite adesea ca o oportunitate pentru corpul profesoral de a se plimba pe banii altora și prea puțin îndreptate spre binele elevilor, proiectele de granturi câștigă teren din ce în ce mai mult în județul Constanța. Și uneori chiar se întâmplă să beneficieze și cei care au constituit subiectul. După ce Grup Școlar Agricol Castelu a dovedit că mai greu este primul pas, de fapt câștigarea primului grant, după care restul se impun ca o necesitate, iată că și alte instituții se deschid în noul an școlar către Europa. „Festivitățile școlare” au câștigat… 24.000 euro Grup Școlar „George Emil Palade” din Constanța va derula în perioada octombrie 2009 - iunie 2011 un proiect Comenius, pentru care a câștigat un grant de 24.000 euro. Proiectul se numește „Festivitățile școlare - sursă de cunoștințe și de divertisment” și reunește drept parteneri școli din șapte țări europene: Polonia, Franța, Scoția, Olanda, Italia, Turcia și România. Prima întâlnire de lucru va avea loc în perioada 12-17 octombrie, în orașul polonez Mielec. La această activitate vor participa patru profesori români: Gabriela Constantin, Aurelia Cezar, Aura Lupu și Ruxandra Dristaru. La toate celelalte activități cuprinse în calendarul acestui proiect, alături de profesori de la Grup Școlar „George Emil Palade” vor participa și elevi. Printre obiectivele declarate ale acestui proiect se numără îmbunătățirea abilităților elevilor de a folosi o limbă străină, comunicarea și, în același timp, contactul cu alți elevi europeni, promovarea interesului cultural între țări diferite, creșterea gradului de cunoștințe despre obiceiurile și tradițiile țărilor participante, promovarea re-giunilor de proveniență prin diferite forme de artă, realizarea unei oferte educaționale a școlii mai atractivă pentru viitorii elevi ai liceului. Coordonatoarea proiectului, prof. Aurelia Cezar, declara pentru „Cuget Liber” că dorește ca elevii să aibă șansa de a se simți ca membri egali ai comunității europene. „Vrem să-i învățăm pe elevi să coopereze în grupuri, atât în clasă, cât și cu partenerii din celelalte țări europene. Dorim să întâlnim oameni interesanți, să cu-noaștem noi sisteme de învățământ, să împărtășim din experiența noastră și a partenerilor noștri și, nu în ultimul rând, să învățăm să devenim mai creativi. În fapt, considerăm că acest proiect este o mare oportunitate pentru elevii noștri de a învăța despre alte țări europene, cultura și tradițiile lor!”. În cursul acestui an școlar, în agenda de lucru a proiectului există activități ce presupun vizite în licee din Franța (în luna decembrie), Scoția (în luna martie), iar în luna iunie a anului școlar în curs, Grupul Școlar „George Emil Palade” din Constanța va fi gazdă pentru profesorii și elevii din celelalte șase țări partenere în proiect. Practica, mai aproape de piața muncii Din dorința de a facilita accesul pe piața muncii al tinerilor absolvenți ai grupurilor școlare auto, prin sporirea competențelor adec-vate progresului tehnologic din domeniul întreținerii și re-parațiilor auto, Grupul Școlar „Dimitrie Leonida“ a obținut un proiect de grant cu titlul „PROgresul tehnologic - MOTOR-ul schimbării în procesul stagiilor de practică a elevilor“. Concret, elevii din anul de completare, pe meseriile mecanic auto și tinichigiu-vopsitor auto, vor face, timp de 18 luni, stagii de practică în service-urile auto ale partenerilor unității de învățământ De asemenea, tot în cadrul pro-iectului, specialiști din unitățile de service auto vor participa la cursuri de formare profesională. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu SC Cardinal Motors SRL, SC Casa Auto MB SRL și SC Automotive Service SRL și este programat a se derula până în luna februarie 2011. La absolvirea anului de completare, elevii pot opta pentru angajare sau pentru continuarea studiilor în cadrul liceului. „Este o strategie pe termen lung, pe care am demarat-o de mulți ani. Am colaborat foarte bine încă din anul 2000 cu liceul auto. Elevii efectuează stagiile de practică în service-urile noastre. Suntem onorați că facem parte din acest proiect și că vom avea colegi foarte bine pregătiți, venind, astfel, în întâmpinarea viitorilor noștri clienți“, a precizat Dana Dumitrescu, unul dintre co-laboratorii proiectului. Acest proiect de grant este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Ope-rațional Sectorial Dezvoltareas Resurselor Umane (POSDRU).