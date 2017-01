Grădiniţele constănţene, luate cu asalt de părinţi! Unde mai sunt locuri şi care sunt unităţile full

Grădinițele constănțene, luate cu asalt de părinți! Unde mai sunt locuri și care sunt unitățile full

În timp ce colegii lor din grupele mari deja au „petrecut“ serbările și acum sunt nerăbdători să-și cunoască noii colegi de la școală, o altă generație de micuți bate la porțile grădinițelor, pentru ca, din toamnă, să ia loc în scăunele și să o asculte pe „Doamna“.Astăzi este ultima zi de înscrieri, mâine urmând ca fiecare unitate de învățământ preșcolar să afișeze listele cu dosarele admise. Se încheie astfel o primă etapă de înscrieri, în urma căreia multe dintre grădinițele constănțene, în special cele cu program prelungit, au epuizat locurile, pentru cea de-a doua etapă de înscrieri, ce urmează a debuta pe 27 iunie fiind nevoite să refuze părinții.Este și cazul Grădiniței cu program prelungit nr. 33, din cartierul Km 4-5, unde prof. Eugenia Colța declara că a epuizat locurile: „E drept că nu am respins niciun copil, dar nici nu mai putem primi niciun dosar”.În aceeași situație se află și Grădinița „Amicii”, din cartierul Tomis Nord, unde directorul Tania-Ileana Dumitrescu ne declara că s-au depus 123 de cereri.„Ne-am dori să primim cât mai mulți copii, mai ales că părinții vin cu fel de fel de justificări, cei mai mulți fiind locuitori ai cartierului Tomis Plus, dar capacitatea nu ne permite. Am analizat fiecare solicitare cu harta în mână, ținând cont și de prevederile regulamentare, și am hotărât să acceptăm 80 de copii în program prelungit, restul până la 123 fiind nevoiți să meargă la prânz acasă. Dacă vom găsi înțelegere la părinți anul acesta, le promitem că anul viitor vom garanta pătuțuri și pentru ceilalți”, a afirmat același manager, adăugând că, în cazul în care dintre acești copii admiși, părinții unora se decid să meargă la altă grădiniță, atunci ar mai exista posibilitatea primirii de alte dosare în cea de-a doua etapă, dar cu condiția înscrierii în program normal.v v vIeri, prof. Irinela Nicolae, inspector învățământ preșcolar, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că părinții mai pot găsi locuri la Grădinițele nr. 10 (Inel II), nr. 8 (Tomis II), nr. 6 (Tomis I), „Roboțel” (Faleză Nord), nr. 51 (str. Badea Cârțan), nr. 42 (șos. Mangaliei), nr. 53 (Poarta 6), nr. 36 „Steluțele Mării” (Inel I).„Încercăm să le oferim părinților cele mai bune alternative pentru copii, direcționându-i spre unitățile care mai au locuri libere în cartierul de reședință”, a mai adăugat prof. Nicolae.v v vReamintim că, în premieră, monitorizarea fluxului de reînscrieri și înscrieri se realizează informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educației, așa încât părinții nu mai pot merge cu dosarele la mai multe unități de învățământ.Cererile respinse fie ca urmare a opțiunilor insuficiente din fișa de înscriere, fie din cauza absenței locurilor la unitatea de învățământ dorită vor putea fi redepuse și aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 - 31 august.