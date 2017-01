Grădiniţă obligatorie de la 3 ani, dar cu bătaie pe locuri

Grădiniță obligatorie de la 3 ani, dar cu bătaie pe locuri

Ministrul Educației, Cercetării și Tineretului, Cristian Adomniței vrea, ca de la anul, să introducă grupele de grădiniță în învățământul obligatoriu. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani vor fi obligați să fie înscriși în cadrul unei unități de învățământ preșcolar. Inițiativa este bună, nimic de zis. Educația timpurie este absolut necesară în societatea de azi. Însă ministrul pare să fi uitat nebunia locurilor în grădinițe de acum două luni de zile. A uitat cum părinții stăteau la coadă cu noaptea în cap să prindă un loc într-o grădiniță de stat. Nu poți să dai o lege și să obligi părinții să-și ducă micuții la grădiniță când, de fapt, nu există locuri suficiente în grădinițe. Am putea chiar să-l acuzăm pe ministru că încurajează învățământul particular în detrimentul celui de stat. În condițiile în care deficitul de locuri în învățământul preșcolar este de câteva mii, măsura lui Adomniței pare cel puțin absurdă. Mai ales că nu l-am auzit spunând că până la anul se vor construi una, două sau trei grădinițe. Reabilitări și construcții noi Inspectoratul Școlar Județean Constanța a propus încă de anul trecut reabilitarea a 25 de grădinițe. Dintre acestea, opt vor fi construcții noi, în locul imobilelor revendicate. Potrivit inspectorului școlar pentru învățământul preprimar, profesor Liana Manzu, o parte dintre unități sunt în mediul rural. „În Constanța au fost introduse în programul de construcție clădiri noi Grădinițele nr. 1, nr. 5, nr. 11 și nr. 22. Primăria a oferit terenuri în centrul orașului, iar fondurile necesare lucrărilor provin de la Ministerul Educației și Cercetării“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, inspectorul Liana Manzu. Din lipsă de spații suficiente, în numeroase grădinițe cu orar normal se învață în două schimburi, dimineață și după-amiază, refuzându-li-se astfel autorizarea din punct de vedere sanitar. De asemenea, în grădinițele cu orar prelungit directorii sunt nevoiți să refuze zeci de copii anual, iar mulți dintre cei acceptați dorm câte doi într-un pat. Aglomerație la Constanța „În urma etapei de reînscriere în grădinițe a copiilor încadrați deja în grupe în anul școlar curent, grădinițele din județul Constanța au comunicat la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, 3.107 locuri disponibile în mediul rural și 3.214 locuri în mediul urban“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, purtătorul de cuvânt al ISJ Constanța, inspector Andreea Păunescu-Girip. Însă cea mai mare problemă este în municipiul Constanța, unde numărul de locuri disponibile nu acoperă nici pe departe numărul solicitărilor din partea părinților. Potrivit statisticilor ISJ, mai sunt libere 1.614 locuri, dintre care 557 sunt la grădinițe cu orar prelungit și 1.057 sunt în grădinițe cu orar normal. „Numărul de locuri din grădinițe (de stat sau private) poate acoperi solicitările părinților, problema vine din faptul că mulți dintre aceștia nu doresc să îi încadreze la grădinițe cu orar normal sau la o distanță mai mare de casă, în alt cartier“, explică inspectorul Andreea Păunescu-Girip. În prezent, în județ există 38 de grădinițe cu orar prelungit, 33 în municipiul Constanța, două în Mangalia, două în Cernavodă și una în Hârșova, iar numărul de grădinițe cu orar normal din județ se ridică la 225. În învățământul privat se încadrează alte 13 grădinițe. De asemenea, se află în evaluare pentru acreditare alte trei unități particulare în zonele Faleză Nord, Primo și Stadion.Ministrul Educației, Cercetării și Tineretului, Cristian Adomniței vrea, ca de la anul, să introducă grupele de grădiniță în învățământul obligatoriu. 