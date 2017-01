Grădiniţă - la parter, clasele I-IV - la etaj

Decizie finală în scandalul de la Școala 5

Grădiniță - la parter, clasele I-IV - la etaj

În cele din urmă s-a hotărât: doar elevii de la gimnaziu vor fi obligați să ia din 15 septembrie alt traseu decât cel pe care l-au avut până acum în fiecare an școlar. Sau cel puțin aceasta era ieri declarația șefului Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Întrebat dacă a luat această decizie sub presiunea exercitată de părinți prin toate pârghiile pe care le accesează un om aflat la disperare, inspectorul general Petrică Miu a afirmat că, cel mult, prin reclamațiile făcute la diferite foruri, a reușit să tărăgăneze procesul de mutare. „N-am făcut decât să revin la prima decizie, și anume aceea de coabitare a celor două instituții: școală și grădiniță. La noi, ar fi perfect dacă am avea cât mai multe școli cu câte 100 de copii și eventual 60 de profesori, care să predea prin rotație. Din păcate, vor vedea cât de curând ce schimbări majore va aduce descentralizarea și poate atunci vor înțelege intențiile pe care le-a avut acum inspectoratul”. De cealaltă parte, Simona Radu, președintele Asociației de părinți a Școlii nr. 5, consideră această decizie total ilogică: „Din moment ce toate clasele primare vor avea program de dimineață, de ce nu ar fi putut rămâne și gimnaziul în regim de după-amiază? Noi ne vom întâlni astăzi de dimineață cu toții pentru a vedea cu ce putem ajuta la igienizarea claselor, dar să stabilim și unde comandăm uniforme. Cerem cu insistență să ni se pună la dispoziție decizia prin care a fost mutată o grădiniță cu program normal la parter, dar care are pătuțuri în clase!”. Tot astăzi, educatoarele sunt așteptate să-și ia în primire sălile de grupă.