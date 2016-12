Google susţine InfoEducaţie 2012

Google susține InfoEducație 2012

Zilele acestea, în tabăra de elevi Galagiuc, din județul Vrancea, se des-fășoară a 19-a ediție a InfoEducație 2012, cu genericul „Programming for life”.Concursul interdisciplinar InfoEducație este dedicat elevilor cu aptitudini, înclinații și interes pentru crearea aplicațiilor informatice - soft educațional, soft utilitar, multimedia, roboți și pagini web - atât de la profilul informatică, cât și de la alte profile. Noutățile acestui an sunt secțiunile Roboți și Multimedia (film, clip, prelucrări 3D).Concursul are ca principal sponsor Google (programul RISE), care susține secțiunea internațională a concursului și va oferi premii pentru trei fete și trei băieți. În plus, se va organiza ziua Google la InfoEducație, asistată de ingineri ai companiei, precum și o călătorie la unul dintre sediile din Europa pentru ocupanții locurilor I.Concursul este organizat de Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, Direcția Județeană pentru Tineret Vrancea (Proiectul de finanțare al Autorității pentru Sport și Tineret), Grupul Școlar „Simion Mehedinți” din Vidra, Școala „Ion Diaconu” Tulnici, Colegiul Național „Unirea” Focșani.În etapa finală există și un concurs open, pe echipe, pe parcursul a 24 de ore. Concursul constă în realizarea unei lucrări software complexe pe o temă dată. Lucrarea îmbină elemente de proiectare, programare, design.În tot timpul taberei finale se vor organiza și sesiuni de comunicări pe teme IT și design. Va exista și un curs special de utilizare mijloace video, foto: camere de luat vederi și aparate de fotografiat.Elevii și cadrele didac-tice vor beneficia de acces internet, o bandă de cel puțin 2 Mbps, acces wireless pentru cei care dispun de laptopuri. Toate mijloacele IT sunt oferite de comunitatea Tulnici și Liceul Vidra.