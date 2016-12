Google finanţează proiecte în licee şi şcoli

Google finanțează proiecte în licee și școli

Google anunță, într-un comunicat remis MEDIAFAX, începerea perioadei de înscriere în programul Google CS4HS 2014 (Computer Science for High School), menit să promoveze științele informatice (computer science) în rândul elevilor de liceu și gimnaziu.Potrivit comunicatului, motorul principal al acestui program sunt universitățile, care vor instrui și sprijini profesorii și elevii din licee și școli generale.Prin acest program, universitățile primesc finanțare de până la 15.000 de dolari din partea Google, pentru pregătirea viitoarei generații de specialiști IT.Pentru a primi finanțare, universitățile trebuie să dezvolte workshop-uri și alte tipuri de proiecte de instruire pe zona de computer science, la nivelul liceelor și gimnaziilor. Acestea pot fi sub formă de seminarii de pregătire offline sau online, dar și sub forma de resurse oferite profesorilor și instituțiilor respective.Universitățile interesate să se înscrie în programul CS4HS 2014 o pot face urmând următorul link: http://goo.gl/BHRFYn. Data limită pentru înscrierea proiectelor este 17 februarie.Mai mult detalii despre CS4HS 2014 pot fi găsite pe pagina programului: http://cs4hs.com/index.html.În 2013, prin programul CS4HS, Google a finanțat 34 de proiecte de educație pe zona de computer science din 18 țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.Pentru universitățile din Europa, valoarea finanțării care poate fi obținută pe un proiect se ridică la 15.000 dolari și depinde de numărul de participanți în cadrul seminariilor. Alegerea proiectelor care vor primi finanțare se face în urma unui proces de evaluare a lor.În edițiile anterioare ale programului, Universitatea Politehnică din București a fost una dintre instituțiile care au primit finanțare în cadrul programului. Proiectul a vizat organizarea a două sesiuni de seminarii pentru liceeni pasionați de informatică din toată țara.Fondată în 1998, de Larry Page și Sergey Brin, Google este astăzi o companie prezentă pe toate marile piețe globale. Google are sediul central în Silicon Valley și birouri în America de Nord și de Sud, Europa și Asia.Google, proprietarul celui mai popular motor de căutare pe internet, a deschis, pe 1 noiembrie 2010, un birou în București, echipa din România fiind coordonată de Dan Bulucea.