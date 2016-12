Gala Tânărului Actor HOP 2012 - ediția XV

Gong inaugural pentru patru zile de teatru la Mangalia

Cel mai important eveniment național destinat tinerilor actori români debutează, astăzi, pe scena Casei de Cultură „Euxin“a municipiului Mangalia.Până pe 1 septembrie, a XV-a ediție a Galei Tânărului Actor HOP, eveniment organizat de UNITER, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Primăria Mangalia, cu sprijinul Consiliului Județean Con-stanța și al Fundației Fantasio, va oferi posibilitatea spectatorilor să vizioneze patru zile de teatru. Tema de anul acesta a festivalului este „alteritate” - existență, ființă privită din punct de vedere diferit de ea însăși.În opinia organizatorilor, numărul mare de înscrieri la preselecția care a avut loc în București, în luna iulie, și care l-a depășit pe cel al înscrierilor din anii anteriori, este un motiv să creadă că Gala Tânărului Actor HOP, dincolo de faptul că a rămas un eveniment singular în peisajul teatral din țară, și-a consolidat statutul de bursă pentru tinerii artiști și are o atractivitate sporită.Și de partea cealaltă, a invitaților participanți la Gală - directori de teatre, de festivaluri, coordonatori de proiecte, producători de emisiuni de televiziune, artiști consacrați, critici de teatru, jurnaliști, etc. - se simte un interes crescând pentru Gala HOP, fiind din ce în ce mai mulți interesați de participarea la eveniment.În premieră, se va acorda Premiul PubliculuiPublicul spectator, în cele patru zile de teatru la Mangalia, este așteptat să-și spună și el cuvântul. Zilnic, spectatorii completează buletinele de vot pentru ziua respectivă, iar la final, în cadrul Galei, se oferă și Premiul Publicului.Și apropo de premii, anul acesta vor fi acordate Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP, Premiul „Ștefan Iordache” la Secțiunea individual: Premiul pentru cel mai bun actor și Premiul pentru cea mai bună actriță, iar la Secțiunea grup: Premiul pentru cea mai bună trupă de actori, Premiul special al juriului Premiul „Sică Alexandrescu” (care se acordă începând cu a V-a ediție), Premiul „Timică” acordat de Asociația Master Class, sponsor - Editura All, Premiul Yorick (cel care „era o tolbă nesecată de ghidușii și nețărmurită-nchipuire” - Hamlet) acordat unui actor / unei actrițe sau unei trupe de teatru pentru „a fi sau a nu fi altfel pe scenă” și nu în ultimul rând Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei tirade de teatru clasic acordat de actrița Dorina Lazăr.Ca și anul trecut, juriul de anul acesta este format din Radu Afrim (regizor), Florin Fieroiu (coregraf), Radu Macrinici (dramaturg), Virginia Mirea (actriță), Marius Rizea (actor).Probă obligatorie din dramaturgia universalăAstăzi, de la ora 10, în sala de spectacole a Casei de Cultură a Municipiului Mangalia, va avea loc primul atelier cu tema „Alteritate”, susținut de Florin Fieroiu, șapte ore mai târziu fiind programată deschiderea oficială a Galei cu concursul la secțiunea individual.Anul acesta, la proba obligatorie a acestei secțiuni, organizatorii le propun concurenților o interpretare personală (în limita a cinci minute) a unui text ales din operele următorilor dramaturgi: Carlo Goldoni, Carlo Gozzi, Lope de Vega, Miguel Cervantes, Pedro Calderon de la Barca, Ben Jonson, Christopher Marlowe, William Shakespeare, Jean Racine, Molière, Friedrich Schiller, J. W. Goethe.Sâmbătă, 1 septembrie, la ora 20,45, va avea loc festivitatea de decernare a premiilor.