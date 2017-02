Goana după învăţătoare. "Părinţii caută branduri, adică numele şcolii"

Goana după învățătoare. "Părinții caută branduri, adică numele școlii"

De luni, 27 februarie, vor începe propriu-zis înscrierile, prin completarea de către părinți a cererilor tip de înscriere, fie online, fie la sediul instituțiilor de învățământ.Ca și în anii trecuți, avem convingerea că cele mai multe probleme le vor avea tocmai învățătoarele bune, care și-au creat un renume. Ceea ce nu este deloc confortabil, după cum ne mărturisea chiar una dintre ele, prof. Simona Holubeanu, de la Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, care anul trecut a fost nevoită să „trieze” dintr-o listă de 52 de copii. În opinia sa, ar trebui exclusă prevederea care îngrădește înscrierea la unitatea din circumscripția școlară.Întrebată cum s-ar putea evita supraaglomerările claselor în care părinții fac presiuni pe toate căile pentru a prinde „acea” învățătoare, prof. Gabriela Bucovală, inspector școlar general, a declarat cât se poate de direct: „Ține de corectitudinea umană!”.Cam de aceeași părere este și prof. Iris Sarchizian, directorul Școlii „Dimitrie Cantemir”: „Efectivele le-am putea respecta dacă nu ar veni acei părinți cu domicilii în circumscripție. În același timp, nici nu poți să dai în cap unei școli dacă are mulți copii sau dacă lumea vine spre unitatea respectivă. Înseamnă că lumea își dorește. Se poate stopa acest fenomen? Dacă găsește cineva o soluție mi-aș dori să o aflu și eu. Am propus pentru anul viitor cinci clase pregătitoare, întrucât anul trecut am fost sufocați în patru clase și am avut elevi pentru a cincea clasă.Dacă vine părintele cu dovada că este în circumscripție, eu ce să fac? Legea mă obligă. Mai nou, părinții caută branduri, adică numele școlii. E mai șic să spui că ești la o anumită școală. Din punctul de vedere al părintelui, că pentru copil este același lucru. Școala-i școală peste tot!”.Reamintim că până pe 13 aprilie, Inspectoratul Școlar Județean Constanța alocă linia TelVerde 0800 816 241 (telefon gratuit) pentru facilitarea informării suplimentare a părinților cu privire la înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018 - metodologie, calendar, traseul educațional, oferta educațională, organizarea circumscripțiilor școlare, evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului, sesizarea și înregistrarea în timp real a faptelor cu risc de vulnerabilitate la corupție din sistemul de învățământ.Linia telefonică 0800 816 241 va fi disponibilă zilnic, de luni până vineri, între orele 9-16.