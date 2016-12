Goana după grădiniţele bune din Constanţa. Părinţii fac slalom cu dosarele în braţe

Goana după grădinițele bune din Constanța. Părinții fac slalom cu dosarele în brațe

Cu toate că Ministerul Educației întârzie să dea publicității calendarul de înscriere în grădinițe, părinții constănțeni „bombardează” deja cu întrebări directorii unităților de învățământ preșcolar.Teoretic, după încheierea procesului de înscriere în clasa pre-gătitoare ar fi trebuit să demareze prima etapă pentru grădinițe, și anume reînscrierea copiilor care vor continua să frecventeze aceste unități.Din discuțiile purtate cu câțiva directori, cel mai probabil săptămâna viitoare este așteptat de la minister calendarul. Dar până atunci fiecare își face propriile prognoze.Pregătiri în absența unui calendarLa Grădinița cu program prelungit nr. 33, situată în cartierul Km 4-5, prof. Eugenia Colța ne spunea că, deși vor pleca două grupe mari la școală, adică 60 de copii, a limitat înscrierea la doar 50 de copii. „E foarte greu să lucrezi cu micuții de 3 ani, așa încât am decis să micșorăm efectivele grupelor. Dar cu siguranță dacă mă întrebați la toamnă câți copii am înscris veți afla că tot la 60 am ajuns, din cauza insistențelor părinților. Dacă nu și mai mult”, a mai adăugat directoarea grădiniței.În schimb, la Grădinița cu program prelungit „Amicii”, din cartierul Tomis Nord, prof. Tania Dumitrescu nu ne-a putut spune cu precizie câte locuri va putea oferi părinților care deja și-au dorit să viziteze unitatea și „bombardează” zilnic cu întrebări. „Avem patru grupe care vor pleca la școală, dar fiind mixte nu putem spune cu precizie câți copii am putea primi în schimb. Abia acum discut cu colegele mele să vedem ce copii știu ele că ar putea pleca. Dar nu mă hazardez să spun câte locuri avem disponibile pentru că nu vreau să induc în eroare părinții”, a mai adăugat managerul uneia dintre cele mai râvnite grădinițe.La fel de căutată este și unitatea din cartierul Inel I, Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Steluțele Mării”, dar care, spre deosebire de celelalte unități, dispune de un spațiu generos care îi permite să primească destui copii. Ieri, prof. Georgeta Adam ne spunea că în vară vor pleca la școală opt grupe de copii, așa încât vor putea primi 160 de copii. „Părinții asociază înscrierea la clasa pregătitoare cu cea la grădiniță, așa încât tot vin și ne întreabă când depun dosarele. Deocamdată, așteptăm și noi calendarul, dar săptămâna viitoare vom afișa ce acte trebuie să conțină acel dosar și poate că săptămâna viitoare vom primi și calendarul înscrierii de la Ministerul Educației”, a mai adăugat managerul Grădiniței nr. 36.Cu toate că nu s-a confirmat până la această oră, e posibil ca înscrierea la grădinițe să se facă începând de anul acesta în același sistem centralizat precum cel de la clasa pregătitoare, pentru o mai judicioasă evidență a numărului de copii din grădinițe.