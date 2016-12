GLOBURILE DE AUR 2013: Lista câştigătorilor

GLOBURILE DE AUR 2013: Lista câștigătorilor

Ştire online publicată Luni, 14 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a 70-a ediție a premiilor GLOBUL DE AUR, decernate de Asociația presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), a avut loc la Los Angeles și a fost prezentată de actrițele de comedie Tina Fey și Amy Poehler.CINEMA:Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un lungmetraj: Christoph Waltz ("Django Unchained")Cea mai bună coloană sonoră: "Life of Pi" - Mychael DannaCel mai bun cântec: "Skyfall" ("Skyfall")Cel mai bun rol principal feminin într-un film comedie/ musical: Jennifer Lawrence ("Silver Linings Playbook")Cea mai bună actriță în rol secundar într-un lungmetraj: Anne Hathaway ("Les Miserables")Cel mai bun scenariu: Quentin Tarantino ("Django unchained")Cel mai bun film străin: "Amour" (Austria)Cel mai bun film de animație: "Neînfricată/ Brave"Cea mai bună regie: Ben Affleck - "Argo"Cel mai bun rol principal masculin într-un film - comedie/ musical: Hugh Jackman ("Les Miserables")Cel mai bun film - comedie/ musical: "Les Miserables"Cel mai bun rol principal feminin într-un film - dramă: Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty")Cel mai bun rol principal masculin într-un film - dramă: Daniel Day-Lewis ("Lincoln")Cel mai bun film - dramă: "Argo"TELEVIZIUNE:Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Maggie Smith ("Downton Abbey")Cel mai bun film de televiziune/ miniserie: "Game Change"Cea mai bună actriță în rol principal într-o miniserie/ film de televiziune: Julianne Moore ("Game Change")Cel mai bun actor în rol principal într-un serial - dramă: Damian Lewis ("Homeland")Cel mai bun serial de televiziune - dramă: "Homeland"Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie/ film de televiziune: Kevin Costner ("Hatfields and McCoy")Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Ed Harris - "Game Change"Cel mai bun actor în rol principal într-un serial comedie/ musical: Don Cheadle ("House of Lies")Cea mai bună actriță într-un rol principal într-un serial de televiziune - dramă: Claire Danes ("Homeland")Cea mai bună actriță în rol principal, într-un serial de comedie/ musical: Lena Dunham ("Girls")Cel mai bun serial de televiziune musical/ comedie: "Girls" - HBOPremiul pentru întreaga carieră (Cecil B. deMille Award) - Jodie Foster.Gala de decernare a premiilor Globul de Aur reprezintă un eveniment important în sezonul premiilor de la Hollywood, care va culmina cu gala Oscar, pe 24 februarie.Sursa: Mediafax