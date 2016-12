Ghiozdanul cu ştiri

Ghiozdanul cu știri

r Ieri, la Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Maraloi” din localitatea Saraiu, a avut loc activitatea educativă „Să ne distrăm de Halloween”, sub îndrumarea prof. Bianca Dima, catedra de limba engleză. I s-a alăturat în calitate de coordonator de proiecte și programe educative prof. Mariana Iorga.r Aceeași temă a măștilor și poveștilor de groază de Halloween au avut-o și elevii ciclului gimnazial din Liceul „I.C. Brătianu” din localitatea Nicolae Bălcescu. Ei au săr-bătorit cu încântare printr-un concurs constând în două probe. S-au înscris la „Cel mai înfricoșător dovleac” și „Cel mai original costum de Hallo-ween” numeroși elevi, câști-gătorii primind diplome și premii. Această acțiune a fost coordonată de profesoarele Cristina Banu și Veronica Cojocaru.r Nici liceenii de la Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia n-au uitat de săr-bătoarea împrumutată, dar… pitorească și au organizat Concursul de Halloween. Au participat elevii claselor a XI-a C și a XIII-a B, iar juriul a fost compus din prof. Alina Vasile, prof. Florin Cârâc și președinta consiliului elevilor, Alina Anghelescu. Elevii au defilat în costume de Hallo-ween, au răspuns unor între-bări în legătură cu sărbătoarea de Halloween și au vizionat prezentări PowerPoint referitoare la acest eveniment, activitatea fiind coordonată de prof. Alina Vasile. Secțiunile pentru care elevii participanți au primit diplome au fost: „Cea mai originală mască”, „Cea mai scarry mască”, „Costumul cel mai haios” și „Masca cea mai frumoasă”.r Ieri, la Școala cu clasele I-VIII „Ion Jalea” din Con-stanța, a avut loc activitatea „Să cunoaștem tainele mării...”, cu prilejul Zilei Mării Negre. Cu această ocazie, elevii clasei I, coordonați de către profesoara pentru învățământ primar Aurelia Pavel, au urmărit filme având ca subiect viețuitoarele din Marea Neagră, după care micuții au realizat desene cu tematică marină și au participat la un concurs de ghicitori.r Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Poarta Alba a găzduit, în week-end, „Carnavalul de toamnă”, coordonat de prof. Georgiana Carapcea. În prima parte a activității, elevii claselor a VI-a B, a VII-a A și a VII-a B au recitat poezii și au prezentat compuneri create de ei în limbile franceză și engleză. Juriul, format din șase elevi ai clasei a VIII-a B, a apreciat talentul colegilor în recitarea poeziilor, prezentarea compunerilor, precum și abi-litățile acestora de citire și exprimare în limbile străine studiate. În partea a doua, au fost organizate concursuri de vocabular și jocuri amuzante, câștigătorii fiecărui concurs fiind răsplătiți cu diplome.