GHEORGHE DUMITRAŞCU, ADEVĂRURI DUREROASE: "E primul examen pe care îl pierd în viaţa mea"

GHEORGHE DUMITRAȘCU, ADEVĂRURI DUREROASE: "E primul examen pe care îl pierd în viața mea"

În vară, imediat după eșecul declarării sale Cetățean de onoare al orașului Constanța, Gheorghe Dumitrașcu declara: "Nu m-a afectat chestia de astăzi pentru că bănuiam că se va întâmpla așa. Pentru că și azi o data la juma de an se găsește cineva în Constanța să strige: Ne-ai făcut de rușine Constanța, comunist nenorocit! E primul examen pe care îl pierd în viața mea. Au riscat prostește…Am publicat în revista Flacăra a lui Adrian Păunescu 720 de pagini și tot atâtea articole. Ultimul pe care l-am trimis se cheamă Tehnocrația salvează România. Și chiar cred asta, dacă partidele politice vor înțelege câte ceva, dar iată ce fac ele. Nu că e Gheorghe Dumitrașcu o cauză pierdută. Rahat! Dar sunt probleme mari ale țării care sunt tratate de aceeași manieră. Partidele politice sunt compromise. Se ridică o a doua generație de oameni politici, locotenenții. Oricum partidele politice vor distruge România. În cartea Revoluție și destine am publicat un document din vremea când eram la CPUN și am spus și acolo că se impune un guvern de uniune națională. Am predat la Șaguna un curs despre partide și grupuri de presiune, grupuri de interese, mafie.În opinia mea cea mai bună guvernare a fost cea a lui Văcăroiu, cel puțin mai liniștită. După o ceartă deschisă cu Iliescu și Năstase, în septembrie 2000, am ieșit strigând Dați organizațiile județene pe mâna finanțiștilor, pe mâna bancherilor? Ce vreți să faceți cu organizațiile noastre de partid? Aici la Constanța a fost bătălia mare între Donțu sprijinit de Năstase și Mazăre sprijinit de Iliescu. A fost bătălie pe viață și pe moarte. Eu nu spun despre Mazăre că a fost bun sau rău. Alea erau niște copilării. Eu nu spun că sunt în toate mințile, dar să concesionezi gunoaiele pe 50 de ani… România se află într-o situație extraordinar de grea. Nu a fost niciodată!! Toate aceste arestări sunt foarte bune, dar dacă nu se dublează de confiscarea totală a banilor, a averilor… degeaba. Eu am lansat o cifră… 10 miliarde de dolari - și e mica - ar trebui să ajungă înapoi în punga acestei țări.Cât despre guvernul Ponta… a fost un imbecil, un cretin. Ponta a fost un șmecher, un hoț, a mers la plesneală. Ca să-ți sărbătorești ziua, după Ceaușescu, cu 50.000 de oameni în plin București, în momentul ăla trebuia dărâmat. Nu se poate!!! Și așa a stat prea mult.Johannis intervine frumos și atunci când trebuie. Și l-aș fi vrut drept prim ministru pe Băsescu, pe care îl consider un mare om de stat. România se împarte în lipitori de afișe, politruci, politicieni… dacă sunt - și oameni de stat".