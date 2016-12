Gest incredibil în învăţământ! Elevii şi profesorii protestează în curtea şcolii

Gest incredibil în învățământ! Elevii și profesorii protestează în curtea școlii

Cu toate că doar ce a apărut acea „vrăjeală“ electorală cu privire la noua salarizare din învățământul românesc, iată că sindicatele lansează un apel către salariații din toate unitățile de învățământ să protesteze în regim de urgență.Așadar, astăzi și pe 27 mai, cadrele didactice și nedidactice, precum și elevii constănțeni sunt îndrumați să iasă în curtea școlii, în pauza mare, pe fondul sunetului neîntrerupt al clopoțelului, pentru a-și manifesta indignarea față de subfinanțarea învățământului.„Este un demers care gândește binele general al învățământului și la care sperăm să participe nu numai membrii de sindicat, ci și nemembrii, în speranța că, nefiind o acțiune care să implice un efort deosebit din partea nimănui, să ni se alăture cât mai multe persoane. Dorim să atragem atenția că este vorba despre o stare generalizată de nemulțumire în legătură cu modul cum ne tratează cei care ne conduc”, a declarat prof. Mitică Iosif, liderul învățământului constănțean.Întrebat dacă a văzut ce promisiuni noi se lansează vizavi de noua grilă de salarizare, prof. Iosif a declarat că este sceptic: „Sunt neserioși și mimează dialogul social. Am stat de vorbă trei luni de zile și am ajuns de acord asupra unei forme și mi-ar fi plăcut ca a doua zi să fie publicată acea formă”.Inițiativa aparține asociațiilor de elevi și părinți care s-au întâlnit week-end-ul trecut la Guvern, împreună cu sindicaliștii.„Vineri (20 mai - n.r.), am participat la discuțiile de la Guvern cu prim-ministrul Dacian Cioloș, la invitația federațiilor sindicale, inițial nefiind programat ca și reprezentații elevilor să participe. AEC a prezentat în cadrul discuțiilor necesitatea decontării integrale a navetei și alocarea de credite bugetare suplimentare pentru cheltuieli materiale, la rectificarea bugetară. De asemenea, am susținut și nevoia creșterii salariilor profesorilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, elevul Alexandru Manda, președintele AEC.v v vSurprinzătoare inițiativa foarte din scurt, în condițiile în care un alt protest a fost anunțat și pentru data de 1 iunie, când se dorește o nouă pichetare, la București.Gesturi de genul acesta cu certitudine îi lasă indiferenți pe mai-marii Educației, întrucât mâine sigur nu vor ieși, decât poate la o țigară, în pauză elevii. Cât despre profesori, sunt sătui și ei de acest gen de proteste deloc eficiente.