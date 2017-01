George Washington, celebrat la American Corner

Ştire online publicată Joi, 08 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

American Corner Constanța din cadrul Universității „Ovidius” și-a deschis, ieri, din nou porțile către cei interesați de viața, cultura și civilizația Statelor Unite ale Americii, printr-o activitate de două ore ce a amintit celor prezenți de primul președinte al Statelor Unite - George Washington. Acțiunea a început cu o scurtă prezentare pe tema aleasă, urmată de vizionarea filmului „George Washington - The Man Who Wouldn’t Be King”. Gazda evenimentului, coordonatorul American Corner, Claudia Baicu, le-a pus la dispoziție celor prezenți la eveniment un chestionar pe tema activității, precum și materiale informative despre SUA.