George Mihăiţă: "Am pus Constanţa pe primul loc!"

George Mihăiță: "Am pus Constanța pe primul loc!"

În urmă cu două zile, la Constanța, pe scena Casei de Cultură au pășit actorii George Mihăiță și Horațiu Mălăele, în piesa de teatru „Femeia care și-a pierdut jartierele“. Piesa a fost un adevărat succes, iar publicul, aproape isteric de bucurie, a savurat până la ultima secundă prezența celor două personalități. Ce părere are maestrul George Mihăiță despre constănțeni și când va reveni la malul mării, aflați într-un scurt interviu acordat cotidianului „Cuget Liber“.- Maestre, cum vă simțiți când reușiți să aduceți zâmbetul pe buze la sute de oameni?- Păi se pare că asta ne este meseria. În aceste vremuri neputincioase, pline de violențe verbale și necazuri, oamenii au nevoie de comedie și relaxare. Publicul este dornic să iasă din aceste tipare și vrea să uite, pentru două-trei ore, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Noi suntem aici să le oferim spectacole de calitate, iar biletele la piese sunt vândute din ce în ce mai bine. La final, cu cât sunt mai multe aplauze, cu atât mai mult ne-am atins scopul.- La Constanța ați reușit să vă atingeți scopul?- Ba mai mult decât atât, l-am și întrecut. Și chiar mai mult decât în alte orașe. În timp ce discutam cu Horațiu Mălăele, chiar am adus vorba că am trecut Constanța pe primul loc în ceea ce privește reacția publicului și aplauzele. Din toată țara, la malul mării a fost un adevărat succes. A fost magnific, publicul a reacționat cu mult peste așteptările noastre.Publicul a aplaudat mai frenetic decât oriunde, semn că a fost plăcut impresionat. E un fel de comunicare reciprocă a actorului cu spectatorul.- Pe plan național, se simte sau nu lipsa publicului la teatru?- Nu se simte chiar deloc. Nu am simțit nicio diferență între nu-mărul spectatorilor de acum un an-doi și numărul spectatorilor de anul acesta. Din contră, aș putea spune că au început să vină în număr mai mare, și după cum ați văzut și dumneavoastră, sala Casei de Cultură a fost plină ochi.- Când aveți timp să fiți și actor și director și să aveți și timp liber?- Totul ține de organizare. Iar ca să te organizezi cât mai bine ai nevoie de cât mai mulți oameni capabili în jurul tău care să te ajute. Am parte de o echipă de oameni extraordinari, care mă ajută în tot ceea ce fac.- Cum vi s-a părut publicul nostru, de la malul mării?- Publicul constănțean este extraordinar. Știe să primească artiștii cum puțini știu să facă asta, ne-a pătruns în suflet și îl păstrăm acolo. Nu mulți pot face asta, nu mulți cunosc arta relaxării și a culturii. Ei bine, uite că aici se poate! Publicul știe ce vrea, știe să primească și știe să se bucure!- Mai veniți la Constanța?- Sigur că da ! Vom veni de fiecare dată cu speranța că oamenii de aici vor fi la fel de primitori și ne vor aștepta la fel de entuziast cum ne-au așteptat la acest spectacol. Așteptăm cu bucurie următoarea invitație.Actorul de teatru și film s-a născut la 23 septembrie 1948, la Moreni, jud. Dâmbovița. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „Ioan Luca Caragiale“ din București în 1971, la clasa prof. univ. Sanda Manu. Peste 25 de roluri în piese de teatru la Teatrul de Comedie, Bulandra, Teatrul Național din București, Teatrul Municipal Baia Mare. Aproape 40 de roluri în filme („Reconstituirea” lui Lucian Pintilie, 1968, este un film de referință al cine-matografiei românești), numeroase roluri în piese de teatru tv, în emisiuni de divertisment și în seriale tv, premii pentru interpretare masculină. Premiul pentru Cel mai bun actor (2007) în cadrul Festivalului JoakimInterFest, Kragujevac, Serbia, pentru rolul Primarului din „Revizorul” de N.V. Gogol, în regia lui Horațiu Mălăele. A promovat instituirea „Zilei Adoles-centului“, în a doua duminică a lunii mai. Fost director al revistei „Salut”. Fost președinte al clubului UNESCO Adolescenții. Actual-mente directorul Teatrului de Comedie (din 2002).