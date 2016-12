George Clooney, în fruntea box-office

Ştire online publicată Marţi, 07 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „Americanul/ The American”, în regia lui Anton Corbijn, cu George Clooney în rolul principal, s-a situat în fruntea box-office-ului nord-american, cu încasări de 12,96 milioane de dolari de vineri până duminică, informează boxofficemojo.com. Pe locul al doilea în box-office-ul nord-american s-au situat jefuitorii de bănci din filmul de acțiune „Fură și fugi/ Takers”, conduși de Matt Dillon și Paul Walker. Pelicula a avut încasări de 11,45 de milioane de dolari de vineri până duminică. Pe poziția a treia s-a situat o altă premieră, „Macete/ Machete”, de Robert Rodriguez și Ethan Maniquis, despre un agent federal căruia i se pune în spate un asasinat politic, un thriller despre răzbunare și mântuire care a avut încasări de 11,3 milioane de dolari. Prezentat ca un film între ficțiune și documentar, „The Last Exorcism”, horror-ul regizat de Daniel Stamm, spune povestea unui preot care încearcă să salveze o adolescentă și s-a clasat pe a patra poziție a box-office-ului nord-american, cu încasări de 7,64 milioane de dolari. Pe locul al cincilea în box-office-ul nord-american s-a situat o premieră, „Amor la distanță/ Going the distance”, de Nanette Burstein, cu Justin Long și Drew Barrymore, o comedie romantică ce a avut încasări de 6,88 milioane de dolari.