„Generalul“ Răducu Popescu solicită părinţilor să reclame abuzurile!

În debut de an școlar

„Generalul“ Răducu Popescu solicită părinților să reclame abuzurile!

În cifre seci, deținute de Inspectoratul Școlar Județean, anul 2014-2015 debutează cu o rată a abandonului școlar mai scăzută în județul Constanța, 240 de elevi fiind atrași către unitățile de învățământ după ce își întrerupseseră studiile. În ceea ce privește calitatea cadrelor didactice, din totalul lor au reușit să acceadă la catedră 82% de titulari ai sistemului, „un procent care ne conferă o poziție favorabilă într-un clasament al județelor. Nu ne propunem o întrecere, dar căutăm să oferim o șansă egală tuturor celor care au vocație și talent și doresc să muncească serios”, a precizat prof. dr. Răducu Popescu, inspector școlar general.Dincolo de aceste statistici, fiecare debut de an școlar stă sub semnul „schimbării” produse pe banii părinților: cumpărat catedre, schimbat băncuțe, perdele și alte... nevoi speciale. Și, ca în fiecare an, există o serie de inițiatori care găsesc că în clasa pregătitoare sau în clasa I unde urmează să învețe copilul lor condițiile de studiu nu sunt tocmai favorabile. Nu am precizat ce fel de inițiatori, pentru că nu totdeauna părinții sunt cei care își doresc să bage o căruță de bani în săli de care ar trebui să se ocupe statul român, că doar vorbim de învățământ obligatoriu și gratuit. Și pentru că s-au mediatizat deja cazuri de sponsorizări, într-unul dintre acestea fiind incriminat chiar inspectorul școlar de sport, prof. Dragoș Ciucan, în calitate de părinte al unui elev de la Școala nr. 29, inspectorului general i-a fost solicitat un răspuns. „Decizia de a participa la igienizarea unității școlare este exclusiv a asociației de părinți. Am postat un anunț pe forumul Inspectoratului Școlar în care am precizat explicit, clar, transparent și direct, vizibil pentru toată lumea, că niciun cadru didactic nu se poate implica și nu are dreptul să propună, să sugereze colectarea acestor sume. Dacă asociația de părinți decide că este necesar, dar din proprie inițiativă, este decizia lor. Niciun învățător nu trebuie să se implice chiar și în vopsitul brâului sau în schimbatul clanței, ci în sugerarea achiziționării auxiliarelor. Și despre asta trebuie discutat. Mă delimitez categoric și resping orice implicare a cadrelor didactice în solicitarea, sugerarea către colectivul de părinți care iese din sfera de atribuții. Dacă aceste lucruri se întâmplă, așa cum au procedat părinții și din alte orașe ale României, nu-i împiedică nimeni și nimic să reclame aceste abuzuri”, a precizat prof. Popescu. În ceea ce îl privește pe inspectorul Dragoș Ciucan, șeful său a afirmat că nu îl poate sancționa pentru activitățile pe care le-a desfășurat în afara programului său de lucru: „El este în principal părinte și întâmplător și inspector. Sunt categoric convins că dânsul este dispus să renunțe, nu trebuie să-l dea nimeni afară. Își dă demisia singur. Voi discuta și cu ceilalți colegi”. Întrebat dacă nu cumva părinții au devenit atât de vocali pentru că se știu sponsori oficiali ai învățământului românesc, inspectorul general ne-a sugerat să dăm exemple clare: „Dacă aveți informații, ce vă reține să spuneți aceste lucruri și să nu le faceți publice?”.