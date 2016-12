„Generalul“ Răducu Popescu merge la Şcoala nr. 17

La deschiderea noului an școlar

„Generalul“ Răducu Popescu merge la Școala nr. 17

Ştire online publicată Luni, 16 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, cu prilejul deschiderii noului an școlar, inspectorul școlar general Răducu Popescu se va afla alături de cadrele didactice, elevii și părinții de la Școala Gimnazială nr. 17. Vineri, 13 septembrie, pe site-ul In-spectoratului Școlar Județean Constanța, purtând semnătura sa, a fost postat următorul mesaj: „Dragi elevi, vă doresc acum, la începutul anului școlar, ca perseverența, ambiția, voința îmbinate cu multă muncă să vă conducă pe traseul devenirii voastre. Primiți sprijinul pro-fesorilor voștri, fiți creativi și urmați-vă idealurile. Dragi colegi, aveți misiunea nobilă să formați caractere, să promovați valori devenind repere morale pentru elevii dumneavoastră. Am convingerea că veți stărui în cultivarea modelelor sociale veritabile, delimitând nonvalorile care au invadat agresiv mediile informaționale și astfel, cu rațiune și măiestrie didactică, să împliniți drumul performanțelor didac-tice. Tuturor vă doresc un an deosebit”.