"Generali" de-un... tun la şefia ISJ Constanţa

„Nu am calitatea de a face propuneri ministrului Educației, dar îmi doresc ca alături de cei trei colegi să traversăm cu bine perioada care ne așteaptă, în slujba învățământului constănțean și spre binele profesorilor și al elevilor care vor fi implicați în aceste examene”,....SEAMANA A CARAGIALE, in slujba tarisoarei lui proprii, poate!!!! ce naiba. De cand stii tu sportivule ce e bine ptr profesori si elevi? care examene? alea ca la minister de ai ajutat-o pe bucovala sa-si dubleze punctajul iar pe ceilalti doi daca ai negociat si nu ti-au mai putut "vinde" in doua locuri, ai regandit tu strategia ca sa-ti atingi scopul, nu? ce ti-or fi zis oamenii ministrului:"ba' raducule, hai ca un loc ti-l vindem, da' 2 deja bate la ochi...hai ca rezolvam ...da' altfe". stai sa mai adoarma situatia si revenim in forta" . asta cand ati trata? cand l-ai cazat pe Campeanu la hotelul lui bucovala si i-ai dat sa manance din restaurantul vostru?