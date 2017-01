GAUDEAMUS IGITUR! a răsunat într-un nou an universitar

„Vânt bun din pupa!“… printre examene La ceremonialul de ieri dimineață, de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, au participat oficialități centrale și locale, dintre care am remarcat prezența secretarului de stat pentru probleme de politica apărării și planificare Viorel Oancea, contraamiralul Dorin Dănilă, șeful statului major al forțelor navale, dar și personalități ale vieții publice și universitare constănțene, reprezentanți ai autorităților locale din domeniul portuar, dar și rude și prieteni. Din partea bobocilor de la marina civilă a luat cuvântul Sabina Roșu, care a dat citire și unui pasaj din „Jurnalul de bord” al lui Jean Bart, iar studenții anului I de la marina militară au fost reprezentați de Andrei Vasile. Cel mai aplaudat moment, datorită încărcăturii emoționale, poate fi considerat defilarea gărzii de onoare, în acordurile fanfarei. În anul universitar 2009-2010, cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” vor fi frecventate de peste 2.000 de studenți și cursanți în cadrul celor nouă programe de studii de licență și de masterat acreditate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. În urma vizitei ARACIS din luna aprilie 2009, Academia a primit undă verde pentru noi specializări: Electromecanică navală - Facultatea de Marină Militară, Studii de licență, Electromecanică navală - Facultatea de Marină Civilă, Studii de licență, Științe nautice - Facultatea de Marină Civilă, Studii de masterat, Sisteme electromecanice navale - Facultatea de Marină Civilă, Studii de masterat, Inginerie și management naval și portuar - Facultatea de Marină Civilă, Studii de masterat. De asemenea, au fost reacreditate studiile de licență ale specializărilor: Navigație, hidrografie și echipamente navale - Facultatea de Marină Militară, Navigație și transport maritim și fluvial - Facultatea de Marină Civilă, Inginerie și management naval și portuar - Facultatea de Marină Civilă, Electromecanică - Facultatea de Marină Civilă. Botox, implanturi și ultima fiță de mașină Acestea au fost ingredientele deschiderii anului universitar 2009-2010 la Universitatea „Ovidius”. Cu o întârziere semnificativă față de ora programată, la „inaugurarea” de ieri au participat circa 2.000 de studenți constănțeni, printre care i-am remarcat și pe cei străini, ca o pată de culoare într-un peisaj colorat. Am stat de vorbă cu o pereche, soț și soție, din Norvegia, mai precis din Oslo, care ne-au declarat că au ales Facultatea de medicină de aici pentru prestigiul școlii românești de profil. Noua taxă de 3.600 de euro pe an (până acum au fost 3.600 de dolari), în care nu intră cazarea, o consideră chiar avantajoasă, în condițiile în care în țara lor se accede foarte greu la un loc din cele 100 la Facultatea de medicină. Tot la medicină era și o tânără din India, deja anul III, care ne-a declarat că vrând-nevrând a trebuit să învețe limba română, care este foarte grea. Pe parcursul discursului rectorului Victor Ciupină a avut loc și un incident mai puțin plăcut, una din studentele din primele rânduri leșinând. Cu certitudine, nu de emoții, ci mai repede din cauza unei căderi de calciu, din care și-a revenit imediat ce preoții aflați în apropiere au stropit-o cu puțină apă.