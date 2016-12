Gata vacanţa, urmează nouă săptămâni de şcoală!

Gata vacanța, urmează nouă săptămâni de școală!

Spre sfârșitul anului școlar, sunt programate evaluările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Pe elevi îi mai așteaptă, de asemenea, tezele din semestrul al doilea, care se susțin, de regulă, până la 25 mai.Cel mai repede vor intra în vacanță liceenii de-a XII-a și a XIII-a, respectiv pe 1 iunie, prima probă urmând s-o susțină pe 11 iunie, respectiv evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română.Și elevii claselor a VIII-a termină școala mai devreme cu o săptămână, pe 15 iunie, deoarece, în perioada 18-20 iunie, are loc înscrierea la Evaluarea Națională și trebuie încheiate medii, făcute ierarhii.Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, vacanța de vară este programată în intervalul 23 iunie - 9 septembrie, fiind mai scurtă decât cea din 2011, când anul școlar a început la 12 septembrie.Anul acesta, în premieră, una dintre săptămânile vacanței de primăvară, intitulată "Școala Altfel", a fost dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, principalul obiectiv fiind implicarea elevilor și a profesorilor în activități de educație non-formală, care să pună în valoare talentele, preocupările extrașcolare și competențele elevilor, în domenii cât mai diverse și interesante.În vederea valorificării exemplelor de bună practică de la prima ediție a acestui program, Ministerul Educației a lansat competiția "O activitate de succes în «Școala Altfel»!". Concursul își propune să selecteze și să promoveze cele mai interesante zece activități care s-au desfășurat la nivel național.Până la data de 4 mai, Inspectoratul Școlar Județean Constanța va stabili o comisie care să evalueze proiectele și să le trimită ministerului.Activitățile transmise de inspectoratele școlare vor fi postate pe site-ul MECTS, în perioada 7-18 mai, iar vizitatorii vor avea posibilitatea de a acorda votul lor celei mai interesante.Activitățile câștigătoare vor fi desemnate până la data de 24 mai, premierea fiind programată în data de 1 iunie.