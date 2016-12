După 40 de zile de marș, Bricul "Mircea" s-a întors acasă

Galerie foto. Viitorii "lupi de mare"!

Pentru cei 29 de studenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și 52 de elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu”, cărora li s-au alăturat și 12 cadeți străini, din Bulgaria, China, Grecia, Polonia și Turcia, cele 40 de zile de marș de instrucție la bordul velierului „Mircea” au reprezentat, cel mai probabil, tot atâtea provocări.Ieri, chiar dacă încercau să-și ascundă slăbiciunile de teama de a nu mai fi considerați „lupi de mare”, pe mulți dintre tinerii întorși acasă i-am surprins povestind familiilor emoțiile prin care au trecut.Jurnal de revenire acasă, lângă cei dragiOra 10,40. Zecile de rude care își așteptau, adăpostite la umbra fregatei „Regele Ferdinand”, marinarii din primul lor voiaj zăresc velierul „Mircea” revenind în portul Constanța printre cele două faruri. Moment în care telefoanele încep să sune, semn că nerăbdarea atingea cote maxime.Ora 10,50. Suiți pe cele două catarge, cadeții strigă de cinci ori „URA!”, având chipiurile în mână, după care intonează o melodie ce descrie viața pe mare. Evident că printre mame emoțiile nu mai pot fi stăvilite și își dau frâu liber lacrimilor.Ora 11. Velierul acostează, iar ministrului Apărării Naționale, Mircea Dușa, i se prezintă onorul, după care urcă la bord. „Bine ați venit acasă! M-au informat comandanții dvs. că a fost un marș de instrucție deosebit de reușit și că pe parcursul marșului ați dovedit noi abilități și v-ați pregătit în timp real. Tot domnul comandant m-a informat că nu au existat probleme deosebite. A fost un marș mai lung față de alți ani, pentru că și bugetul Ministerului Apărării a fost unul mai generos. Am alocat acestui marș 220.000 de euro. Sigur că vă așteaptă părinții, vă așteaptă rudele și o să închei imediat. Vă doresc o vacanță plăcută după Ziua Marinei și sper ca ceea ce face Statul Major al Forțelor Navale pentru pregătirea și instruirea dvs. este deosebit. De altfel, instituțiile de învățământ militar sunt foarte apreciate pentru felul în care își pregătesc tinerii și viitoarele cadre”, a încheiat discursul în fața tinerilor cadeți ministrul Dușa.Ora 11,45. Se finalizează partea festivă și oficialitățile sunt lăsate deoparte, iar cadeții coboară pe uscat pentru a-i îmbrățișa pe cei dragi, cărora le-au dus dorul cel mai tare.Viața la bordul naveiÎn timp ce cadeții povesteau rudelor că le-a fost foarte greu să înfrunte temperaturile caniculare, dar și dormitul în hamac ori răul de mare, survenit în special în Marea Egee și Marea Adriatică, din cauza vântului puternic, instructorii nu încetau să le laude prestația de-a lungul marșului de instrucție.Șeful practicii, Ionel Popa, șef secție management educațional în cadrul Academiei Navale, declara că este o diferență foarte mare între plecarea în voiaj și revenirea acasă, adăugând că dificultatea provine și din faptul că în anii I și II elevii cunosc doar noțiuni teoretice. „Marinăria este o meserie care se învață numai în marșuri de instrucție, iar instructorii și oamenii bordului îi învață pe cadeți despre navigație. Pentru această meserie trebuie să ai aptitudini vocaționale, în mod cert. Fiecare a ținut cart și a dublat comanda navei. La fel și la mașini. Astfel încât, la sfârșit, ei sunt perfect adaptați pentru viața la bord, pentru viitorii ani de instrucție, respectiv III și IV, când vor merge la navele militare. Acolo vor avea o nouă viață, nu de velier, ci de navă militară. Dar această promoție este chiar una de excepție, o promoție extrem de aplecată spre activitățile practice și pot să spun cu mândrie că pe timpul voiajul nu am avut nici măcar un incident, toate lucrurile au mers perfect”, a conchis același interlocutor.Elevă a Școlii de Maiștri, Ana Maria declara că în mare parte a fost OK, „când trebuia să urcăm în arboradă mi-a fost oarecum frică, dar am trecut totul cu bine. A fost un marș foarte important pentru ceea ce-mi doresc în continuare”. Colegei ei, Elena Drugă, cel mai greu i s-a părut depărtarea de cei dragi. „În rest, ne-am acomodat și ne-am adaptat cerințelor, munca în echipă dovedindu-se cea mai valoroasă experiență. Dar dorul de casă mă face să stau pe gânduri dacă voi mai pleca în viitor pe mare”, avea să ne mărturisească Elena. Un alt coleg de-al lor declara că a fost profund impresionat de portul Barcelona: „Au fost și lucruri mai dificile, dar în general a fost frumos. Dorul de casă, mai multe zile petrecute pe mare, înconjurați numai de ape, fără pământ… a fost mai greu. În schimb, când am ajuns în porturi ne-am mai relaxat și ne-am reîncărcat bateriile”.v v vAnul trecut, velierul „Mircea” a suportat reparații în valoare de un milion de lei, prilej cu care au fost înlocuite parâmele și velele. Imediat după Ziua Marinei va intra din nou în șantier pentru reparații care, cel mai probabil, vor costa tot un milion de lei.