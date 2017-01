Galerie FOTO. Succesul premierei "Romeo şi Julieta", dovada valorii baletului constănţean

Galerie FOTO. Succesul premierei "Romeo și Julieta", dovada valorii baletului constănțean

Nici nu se putea o alegere mai norocoasă, montarea semnată de maestrul Horațiu Cherecheș fiind zeci de minute aplaudată la final, după două ore de reverie coregrafică. Ridicarea inițială a cortinei a oferit publicului un moment de maximă admirație, scenografia semnată de Natalia Kornilova (Federația Rusă) fiind realmente fabuloasă. O explozie de culoare, împletită cu grandoarea și, totodată, suplețea materialelor folosite a „transbordat” melomanii constănțeni direct în piața din Verona. De altfel, poate mai mult ca în orice alte montări, scenografia s-a împletit simbiotic cu coregrafia, oferindu-ne șansa de a fi contemporani cu o companie de balet poate la fel de bună ca cea a maestrului Oleg Danovski. Discipolul său, Horațiu Cherecheș, se străduiește cu fiecare lucrare pe care o montează să se ridice la nivelul mentorului său.„Munca din spatele acestei povești create de Horațiu a fost una lungă”, ne mărturisea Monica Cherecheș, directorul Direcției de balet, în culise, la final. „El a început să creeze încă de anul trecut, iar anul acesta, imediat după ce ne-am întors din Germania, s-a creat decorul, prin luna august. Coregrafia sperăm că a scos în evidență povestea așa cum a scris-o Shakespeare. Noi am încercat din tot su-fletul. Am muncit de dimineață, de la ora 9, până seara la 8, fără week-end-uri, fără zile libere”, a adăugat același interlocutor.Întrebată cum au fost aleși în rolurile principale cei doi balerini, Eliza Maxim (Julieta) și Sergiu Dan (Romeo), Monica Cherecheș a declarat: „Sunt primii noștri soliști, în care am avut încredere și cu care am început să lucrăm și s-au maturizat din timpul repetițiilor. Horațiu a știut ce să ceară, iar ei au dat. Mai avem o distribuție, pregătită cu Irina Ganea-Mihaiu și Adrian Mihaiu, care l-a întruchipat pe Mercuțio”. Absolventă a secției Coregrafie a Liceului de artă din Constanța, Eliza Maxim a reușit să o întruchipeze pe sensibila Julieta de o manieră cu totul aparte. „A fost un rol foarte dificil și nu atât din punct de vedere tehnic, cât emoțional”, ne declara la final, epuizată de efort. „Un asemenea rol te consumă foarte mult, pentru că te trece prin toate stările, iar la final e foarte greu să mai spui ceva pentru tot restul zilei. Chiar și după repetiții rămâneam în rol o perioadă, iar acum, după premieră, nu vreți să știți cum mă simt! Este cel mai frumos și minunat moment pe care l-am trăit vreodată. E rolul vieții mele!”, a mai adăugat Eliza Maxim.Nu trebuie scăpate din vedere nici senzaționalele interpretări ale rolului Mercuțio, în care s-a remarcat din nou talentul Adrian Mihaiu, dar și cel al Bufonului, în care a strălucit Haruka Tada. Felicitări întregului ansamblu de balet al Teatrului „Oleg Danovski” pentru o seară memorabilă oferită melomanilor constănțeni!