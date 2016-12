Galerie foto. Republica, Progresul, Tineretului... Ce au fost şi ce-au ajuns cinematografele şi grădinile de vară

2

amintiri

1.Cinema Bulevard (Mamaia colt cu Ion Ratiu)- am fost de cateva ori cand eram mic-uneori nu puteai vedea linistit un film-in primele randuri se aflau indivizi bruneti si galaciosi... 2. Cinema Progresul- va mai amintiti celebrele balcoane? (de fapt unul singul in forma literei omega, intors) 3. Cinema Republica (in anii 90 a beneficiat de un sistem dolby-surround- toata sala era inconjurata de boxe ce creau un efect sonor 3D; in Romania mai era un singur cinema de acest fel) 4.Cinema Dacia-tavanul era captusit cu "cofrag de oua"-forme care propagau mai bine sonorul 5 etc, etc Oare aceste cinematografe au disparut ca urmare a concurentei sau a existat un interes anume, sa dispara cinamatografele ieftine (4 lei la matineu) iar lumea sa mearga doar in anumite locuri....