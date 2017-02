Galerie foto. Oscar 2017. Iată lista completă a câştigătoriloe galei

Galerie foto. Oscar 2017. Iată lista completă a câștigătoriloe galei

Gala de decernare a premiilor Oscar 2017 s-a încheiat, la celebrul Dolby Theatre. Muzicalul La La Land a câștigat cele mai multe premii, șase la număr, din 14 nominalizări. Casey Affleck a plecat acasă cu premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul din Manchester by the Sea, iar Emma Stone a fost desemnată cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul din La La Land. Moonlight a devenit Cel mai bun film, deși inițial fusese anunțat La La Land. Marii pierzători ai galei de anul acesta sunt Natalie Portman, nominalizată pentru rolul din filmul Jackie, dar și pelicula Fences, considerate de unii cu cele mai multe șanse pentru titlul de Cel mai bun film.Iată lista completă a câștigătorilor Oscar 2017:Cel mai bun film – MoonlightCea mai bună actriță în rol principal – Emma StoneCel mai bun actor în rol principal - Casey AffleckCel mai bun regizor – Damien ChazelleCel mai bun scenariu adaptat – MoonlightCel mai bun scenariu original – Manchester by the SeaCea mai bună melodie originală – La La LandCea mai bună coloană sonoră – La La LandCea mai bună imagine – La La Land.Cel mai bun film scurt-metraj – Sing.Cel mai bun scurt-metraj documentar – The White Helmets.Cel mai bun montaj – Hacksaw RidgeCele mai bune efecte vizuale – The Jungle Book.Cel mai bun design de producție – La La LandCel mai bun film de animație – ZootopiaCel mai bun scurt-metraj de animație – PiperCel mai bun film străin – The SalesmanCea mai bună actriță în rol secundar – Viola DavisCel mai bun mixaj de sunet – Hacksaw Ridge.Cea mai bună editare sonoră – Arrival!Cel mai bun documentar: O.J.: Made in America, 13 thCele mai bune costume – Fantastic Beasts and Where to Find them.Cel mai bun machiaj – Suicide Squad.Cel mai bun actor în rol secundar – Magershala Ali.