Galerie FOTO. Moartea şi viaţa pictorului Mătăsăreanu: "A fost singur şi trist până în ultima zi". Cine îl moşteneşte pe artist

Galerie FOTO. Moartea și viața pictorului Mătăsăreanu: "A fost singur și trist până în ultima zi". Cine îl moștenește pe artist

La Cimitirul Central din Constanța, ieri, la orele prânzului, pe un ger „înmuiat” de un soare anemic, a fost condus pe ultimul drum maestrul Ionel Mătăsăreanu, 86 ani, supra-numit „pictorul mării”.Găsit sâmbătă, 10 ianuarie, fără suflare în apartamentul său de pe bulevardul Elisabeta, în urma intervenției pompierilor chemați de un vecin, pictorul i-a avut alături ieri pe membrii Comunității Baptiste, vecini, oameni de cultură ai Constanței, colegi de breaslă, unii dintre ei foști elevi, dar și pe una dintre nepoatele sale, Mădălina Almăjan, sosită din Caransebeș.Conform informațiilor primite de la medicii legiști, decesul pictorului a fost cauzat de o infecție la rinichi, dar ieri la înmormântare se vorbea că ar fi murit de frig deoarece apartamentul său era debranșat de la încălzire. Vecinii povesteau că, de mai multe zile, artistul nu mai ieșea de sub plapumă și refuza chiar și să mai bea un ceai cald. Situație de-a dreptul revoltătoare, dar pe careși-a asumat-o, asemenea multor genii neînțelese, când la momentul retragerii de la catedră a refuzat să primească pensie de la stat. S-ar părea că spre finele carierei, un elev l-ar fi jignit, lovindu-l chiar, și pentru că directorul unității de învățământ nu a fost solidar cu Mătăsăreanu a considerat că refuzând pensia se răzvrătește împotriva sistemului. Mai mult, cei apropiați spun că maestrul a murit la fel cum a trăit întreaga viață: singur și trist.O încurcătură neașteptatăLa căpătâiul defunctului au stat doi pastori evanghelici - Marian Ghiță și Cristian Samuel -, care nu au ținut o slujbă religioasă propriu-zisă, pe care, conform religiei lor, o consideră potrivită mai repede pentru cei în viață, în schimb au propovăduit valorile morale care ar trebui să călăuzească în viață orice creștin.Toți cei prezenți la funeralii au fost surprinși să descopere că pe cruce nu era numele cu care s-a consacrat artistul, Mătăsăreanu, ci numele de Mătăserean, o greșeală strecurată în buletinul său de identitate. Se pare că acest lucru va da bătăi de cap moștenitorilor, care vor trebui să aducă certificatul de naștere spre dovadă. Ieri am aflat că de la cele șapte surori ale sale, pictorul ar avea cinci nepoți, care vor fi chemați să ia parte la dezbaterea succesiunii prin care se vor împărți bunurile rămase în urma pictorului stabilit în anul 1960 la Constanța și rămas singur până în ultima clipă.La această oră, locuința artistului este sigilată de organele de Poliție și nu poate fi deschisă decât în urma solicitării scrise a tuturor moștenitorilor dovediți.O necesară expoziție postumăDr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă, s-a arătat interesată dintotdeauna de lucrările maestrului Ionel Mătăsăreanu și afirma ieri că și-ar dori să realizeze o expoziție postumă, mai ales că multe din lucrări nici nu sunt înrămate, deci nu au fost oferite publicului, stând încă strânse în suluri în locuința sa de pe bulevardul Elisabeta.„În urmă cu un an, la finalul expoziției retrospective «Țărmuri însorite», ce a cuprins 105 lucrări semnate Mătăsăreanu, l-am rugat să lase măcar una dintre aceste lucrări în muzeu, pentru că urma să organizăm Salonul de iarnă și ar fi fost un bun prilej de a-l expune alături de foștii săi elevi, ca o prelungire a valorii sale artistice. Din păcate, a refuzat cu încăpățânare, la fel cum a refuzat să și vândă din lucrări, cu greu una sau două fiind în cele din urmă valorificate”, declara dr. Păuleanu.Și pentru a-i ilustra geniul neînțeles redăm un citat dintr-un interviu oferit „Cuget Liber” în urmă cu cinci ani: „În timp ce stau de vorbă cu cineva, vin niște îngeri necunoscuți pe razele solare, pătrund în atelier și combină culorile. Iar Ionel Mătăsăreanu le ia de-a gata. Chiar dacă e o metaforă angelică, e un mare adevăr”…