GALERIE FOTO / A murit actorul Roger Moore, cunoscut pentru rolurile din James Bond şi Sfântul

GALERIE FOTO / A murit actorul Roger Moore, cunoscut pentru rolurile din James Bond și Sfântul

Ştire online publicată Marţi, 23 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Roger Moore, care l-a interpretat în anii '70 pe James Bond, a încetat din viață marți, la vârsta de 89 de ani.Roger Moore era cunoscut pentru rolurile sale din serialul ”Sfântul” și din seria ”James Bond”.Roger Moore a jucat în șapte pelicule ”James Bond”, unele dintre cele mai cunoscute fiind ”The Spy ho Loved Me” și ”Live and Let Die”.Anunțul decesului lui Roger Moore a fost făcut de familia acestuia pe rețelele de socializare. Apropiații spun că actorul a fost răpus de cancer.”Cu sufletele pline de durere vă anunțăm că dragul nostru tată, Sir Roger Moore, s-a stins astăzi din viață, în Elveția, după o scurtă, dar curajoasă luptă cu cancerul”, este mesajul publicat pe contul de Twitter al actorului de către rudele sale.Născut pe 14 octombrie 1927 la Londra, fiul unei casnice născute în India și al unui polițist, Roger Moore a apărut pentru prima dată într-un film la vârsta de 17 ani, în Cezar și Cleopatra. A lucrat apoi ca fotomodel, a apărut în reclame, în seriale de televiziune precum Ivanhoe, Maverick sau mult mai celebrul Sfântul, acolo unde l-a interpretat pe Simon Templar, în 118 episoade, cea mai lungă serie din istoria televiziunii britanice.Între 1973-1985 a fost James Bond. Roger Moore a apărut în Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974); The Spy Who Loved Me (1977); Moonraker (1979); For Your Eyes Only (1981); Octopussy (1983); and A View to a Kill (1985).