O premieră așteptată la Teatrul de Stat

„Gâlcevile din Chioggia“, un spectacol bine primit de public

Ştire online publicată Luni, 28 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri seara, sala Teatrului de Stat Constanța a răsunat de aplauze la avanpremiera spectacolului „Gâlcevile din Chioggia” a lui Carlo Goldoni. Comedia lui Goldoni s-a jucat în aceeași zi în care dramaturgul italian s-a născut: 25 februarie 1707. Cel care îi introduce pe spectatori în atmosfera sătucului de pescari este personajul Baruffa, Spiritul locului, interpretat de Mirela Pană. „Este un rol ușor inventat. El nu apare așa la Goldoni, ci ca o portăreasă, un personaj care vine și aduce acel dovleac copt, o precupeață în fapt. Împreună cu regizorul spectacolului ne-am gândit că ar fi mai potrivit să inventăm acest personaj ezoteric, care vine dintr-o altă lume, dintr-o altă dimensiune. Este un spirit al locului, pare ușor antipatic, dar cred că vine să sublinieze și să întărească ceea ce se întâmplă în fiecare scenă care urmează. Felicit în primul rând regizorul spectacolului și pe toți colegii care au participat la realizarea lui”, ne-a declarat actrița Mirela Pană imediat după spectacol. Baruffa este un personaj-cheie, întrucât el creează situațiile care se succed. Fiecare moment sau fiecare tablou care apare în economia spectacolului vine cu o gâlceavă, se mai întâmplă ceva, se mai ceartă cineva. Dovleacul copt simbolizează mărul discordiei. O muncă de echipă… Emoții nu au avut doar actorii de pe scenă, ci și regizorul, care prin acest spectacol și-a făcut, practic, debutul într-o altă branșă. „Totul a mers așa cum am sperat să meargă și mi-am dorit din suflet. Toată echipa s-a adunat, actorii, cei de la tehnic, cu toții au fost cu tot sufletul pentru acest spectacol și pentru reușita lui. Să dea Dumnezeu ca și mâine și poimâine să fie la fel de sus ca în seara asta și cât mai multe stagiuni, pentru că merită. Am avut emoții extrem de mari și nici acum nu am ieșit din starea de emo-ție. Am urmărit fiecare secundă la maximum și a fost conform așteptă-rilor mele. Sunt foarte fericită pentru că toți au fost în gândul meu și mă bucur foarte mult că publicul a reacționat așa cum mi-am dorit și că s-a bucurat cu tot sufletul. Îi aștept în continuare cu aceeași dragoste”, ne-a declarat regizorul Dana Dumitrescu, încă sub imperiul inevitabilelor emoții. „Este un spectacol foarte viu, ne face plăcere să-l jucăm și s-a lucrat frumos. A fost un spectacol de echipă. Am avut posibilitatea să mă uit spre public și am văzut că erau foarte prinși de povestea spectacolului. Așteptăm să vedem publicul plătitor, care va pune ștampila pe reușita acestui spectacol. Avem spectacole care se joacă cu sală plină și cred că și «Gâlcevile din Chioggia» va fi un spectacol cu sală plină”, a mai adăugat Mirela Pană. …într-o comedie pe cinste Cu toate că publicul de avanpremieră este, în general, unul considerat de-al „casei”, care vine efectiv să fie alături, să îi aplaude și să răsplătească munca celor dragi, vineri, spectatorii au empatizat atât cu actorii, dar mai ales cu povestea spectacolului. O reprezentație în notă comică ce stârnește hohote de râs și delectează constănțeanul după o săptămână de stres la muncă. Din distribuție fac parte: Andu Axente, Laura Iordan, Turchian Nasurla, Andrei Cantaragiu, Marian Adochiței, Adrian Dumitrescu, Luiza Toma, Georgiana Mazilescu, Florina Diaconu / Andreea Țuțui, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip și Mirela Pană. Scenografia spectacolului este semnată Lăcrămioara Dumitrașcu, mișcarea scenică Stela Cocârlea, iar ilustrația muzicală Adrian Alexandru. Nicoleta BUJOR