Gala Tânărului Actor va trece un HOP superstiţios

Gong inaugural la ediția cu numărul 13

Gala Tânărului Actor va trece un HOP superstițios

Începând de mâine, 1 septembrie, pentru a treisprezecea oară, nu neapărat consecutiv, dar cu o sincopă ce nu i-a știrbit din consecvență, va avea loc la Mangalia, în spațiile Casei de Cultură din localitate, organizată de UNITER și Primăria municipiului Mangalia, ediția a XIII-a a Galei Tânărului Actor HOP. Și anul acesta tema festivalului rămâne ideea de ALTERITATE, o perspectivă a existenței sau ființei diferită de ea însăși, un punct de vedere pe care numai actorul și-l poate asuma prin arta căreia-i slujește dincolo de orice context. În cele patru zile, la Mangalia vor fi prezenți artiști, directori de teatre, critici de teatru, jurnaliști, care au posibilitatea să urmărească, să analizeze, să dezbată, să aleagă dintre tinerele prezențe artistice din concurs, să urmărească spec-tacolul Adei Milea și, mai ales, să se constituie într-o comunitate. Conform statisticilor organizatorilor, numărul celor care se înscriu în concurs crește an de an, ajungându-se în anul 2010 la un număr de 67 concurenți înscriși la preselecția pentru Gala Tânărului Actor și 25 de spectacole la secțiunea grup (mai mult de 135 de persoane participante). Dintre aceștia au fost selectați 24 de tineri artiști la individual și cinci grupuri care se vor prezenta în concurs la Mangalia. Acești tineri artiști aspiranți la statutul de actori consacrați pe scenele lumii vor avea de susținut la secțiunea individual o probă obligatorie din opera lui I.L. Caragiale: „Moftul în fața opiniei publice” sau „Un tenor scăpătat”. Juriul, format din: Florin Fieroiu - coregraf, Virginia Mirea - actriță, Marius Manole - actor, Sorin Crișan - critic, și Felix Alexa - regizor, va decide cărui tânăr artist îi va decerna Premiile Galei Tânărului Actor „Hop”: l Secțiunea individual: Premiul Ștefan Iordache pentru cel mai bun actor, Premiul pentru cea mai bună actriță l Secțiunea grup: Premiul pentru cel mai bun spectacol, Premiul special al juriului Premiul „Sică Alexandrescu” (care se acordă începând cu a V-a ediție), Premiul „Maria Filotti” acordat de Prințul Șerban Cantacuzino. PROGRAM Miercuri, 1 septembrie Sala de spectacole / Centrul Cultural al Municipiului Mangalia 10,00 - 11,30 Atelier: “Alteri-tate”, temă susținută de Florin Fieroiu 17,30 Deschiderea oficială a Galei Concurs secțiunea individual: Ana-Maria Bălescu, Adina Lazăr, Alexandru Petrila, Ana Nicolae, Raluca Mara 21,00 Concurs secțiunea grup / spectacole: „Omul de zăpadă” de Lia Bugnar, participă: Simina Contraș și Ali Deac 21,30 „Dincolo de umbre”, spectacol de pantomimă, mânuire păpuși și blacklight, participă: Ecaterina Ciofu, Ioana Iordache și Dumitru Georgescu Joi, 2 septembrie Sala de spectacole / Centrul Cultural al Municipiului Mangalia 10,00 – 11,30 Atelier: „Alteritate”, temă susținută de Florin Fieroiu 17,30 Concurs secțiunea individual: Diana Buluga, Tudor Aaron Istodor, Ingrid Robu, Simona Năstase, Radu Tudor, Cristina Bodnărescu 21,00 Concurs secțiunea grup / spectacole: „Women in motion” de Donald Margulies, participă: Diana Cavallioti și Andreea Vasile 21,40 Exit după texte de Eric Bogosian, regia: Mara Opriș, participă: Radu Homiceanu, Mihail Onaca, Raluca Uzunov. Vineri, 3 septembrie Sala de Spectacole / Centrul Cultural al Municipiului Mangalia 10,00 – 11,30 Atelier: „Alteritate”, temă susținută de Florin Fieroiu 17,30 Concurs secțiunea individual: Laura Bilic, Ioan-Mihai Cortea, Alexandra Adina Rădescu, Ștefania Dumitru, Diana Turtureanu 21,00 Concurs secțiunea individual: Ioana Andreea Cioară, Adrian Țofei 21,40 Concurs secțiunea grup / spectacole: „Eden” spectacol de limbaj corporal având ca punct de plecare Geneza din Biblie, regia: Ionuț Caras și Mara Opriș, participă: Diana Buluga, Radu Homiceanu, Adina Lazăr, Raluca Mara, Ana Nicolae, Mihail Onaca, Florin Suciu, Andrea Șovan, Raluca Uzunov Sâmbătă, 4 septembrie 11,00 - 13,00 Întâlnire Masă rotundă, moderator Cornel Todea Sala de Spectacole / Centrul Cultural al Municipiului Mangalia 17,30 Concurs secțiunea individual: Oana Ianuli, Delia Riciu, Vlad Udrescu, Alexandra Blejan, Teodor Ghiță, Diana Croitoru 19,30 Spectacol invitat în afara concursului. Concert Ada Milea și Bogdan Burlăceanu (fragment). Concert Sorin Romanescu – More than 10 Meters of Wire (fragment) 20,30 Festivitatea de decernare a premiilor. Terasa Casino