Gala Tânărului Actor – HOP, la Costineşti

Gala Tânărului Actor – HOP, la Costinești

Anul acesta, ediția a XVIII-a a Galei Tânărului Actor - HOP se va desfășura, la Costinești, în perioada 8 -11 septembrie. Regizorul Radu Afrim este directorul artistic al galei organizate de UNITER și Vox Maris Grand Resort Costinești.În urma preselecției organizate, zilele trecute, au fost declarați admiși la secțiunea grup următoarele reprezentațiile: „Copacul”, „Da Da Vacanța!”, „Dialog” și „With a little help of my friends”.(A.F.I.)