Gala premiilor finaliştilor International Black Sea Summer Festival

Gala premiilor finaliștilor International Black Sea Summer Festival

Duminică, 24 iulie, de la ora 19, în sala Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, va avea loc Gala premiilor finaliștilor International Black Sea Summer Festival.În program: W.A. Mozart - Uvertura la opera „Nunta lui Figaro” și A. Vivaldi - Concertul în la minor pentru 2 flaute și orchestră, RV522 (soliști: Ye Jin Bok, Ye Bin Shim, Min Ah Kim, Si Heon Oh), A. Vivaldi - Concertul în la minor pentru 2 flaute și orchestră, RV523 (soliști: Yun Seok Kim, Min Seo Kim, Su Bin Cho, Ji Won Park), J.S. Bach - Concertul în do minor pentru 2 piane și orchestră, BWV 1062 (soliști: So Young Lim, Soo Jung Lee), A. Vivaldi - Concertul în la minor pentru 2 flaute și orchestră, RV536 (soliști: Hye Jin Kwon, Seong Hyeon Kim, Min Kyeong Son, Jeong Uk Ju), D. Cimarosa - Concertul în Sol major pentru 2 flaute și orchestră (soliști: Dong Ju Lee, Ji Eun Lee).Dirijor Jin-Kwon, Lee.