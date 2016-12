Gala Premiilor de Jazz – In Memoriam Johnny Răducanu

La începutul lunii aprilie, Fundația MUZZA, în colaborare cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, organizează Gala Premiilor de Jazz pe 2011.Evenimentul va fi găzduit de Godot Cafe-Teatru, din București, și va reuni nume de prestigiu ale jazz-ului românesc. Premiile MUZZA este cel mai important eveniment anual pentru acest gen muzical. Gala Premiilor de Jazz, realizată de muzicologul Alexandru Șipa, este prezentată de Anca Romeci și va fi dedicată In Memoriam Johnny Răducanu, care după cum se știe, a încetat din viață în 2011.Ediția din acest an îi are ca invitați, printre alții, pe cunoscuții muzicieni Jancsy Korossy (85 de ani - Premiul de excelență), Nicolas Simion, Luiza Zan, Florin Răducanu, pe tinerii Alex Pădureanu, Toma Dimitriu și Al Baroc, laureați ai unor recente concursuri, reputații blues-mani Vali „Sir” Blues Răcilă și Raul Kușak și apreciatele formații, revelații ale ultimilor ani: Guilty Lemon din Sibiu și Marius Pop&M Theory.