Gala Oscarurilor, în direct la tv

Ştire online publicată Vineri, 26 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cele mai importante figuri ale cinematografiei internaționale se vor afla, pe 28 februarie, pe covorul roșu din fața Dolby Theatre din Hollywood. Acesta găzduiește cea de-a 88-a ediție a celor mai importante premii ale industriei filmului, Oscarurile. Digi Film și Digi24 au onoarea de a aduce pe micul ecran, în exclusivitate în România, cea mai urmărită gală de premiere de pe planetă. Oscarurile din acest an, prezentate de Chris Rock, vor paria pe strălucire, emoție și surprize multe.Dacă în anii trecuți existau încă dinainte de acest moment favoriți, 2016 e destul de sărac la categoria supoziții. Excepție fac Leonardo Di Caprio, care are un rol magistral în „The Revenant“ și speră la primul Oscar din carieră, și „The Spotlight”, filmul care are la bază povestea unei anchete jurnalistice a celor de la Boston Globe ce a provocat un scandal imens în America. Printre pretendenții la diverse categorii s-ar putea afla și „Mad Max: Fury Road”, „The Big Short” sau “The Martian”.Gala Premiilor Oscar, ajunsă de cea de-a 88 a ediție, este transmisă în direct de la Los Angeles, pe 28 februarie. Sosirea vedetelor pe covorul roșu, predicțiile specialiștilor și Gala prezentată de Chris Rock sunt, LIVE, pe Digi24 și Digi Film, de la ora 01:20 noaptea și până în jurul orei 6 dimineața, ora României.